Shiffrin vince anche superG Lake Louise

Sci alpino - Mikaela Shiffrin vince anche a Killington : l’americana si prende lo slalom femminile : Vittoria numero 45 in carriera per Mikaela Shiffrin davanti alla Vlhova, Irene Curtoni chiude all’undicesimo posto Dopo la vittoria a Levi Mikaela Shiffrin si conferma padrona dello slalom conquistando a Killington, la vittoria numero 34 nella specialità e la 45 della carriera. E ciò nonostante la bella seconda manche di Petra Vlhova, risalita in seconda posizione a 57 centesimi dall’americana. Terzo posto per la campionessa ...