Shiffrin vince anche superG Lake Louise : Per Mikaela questa vittoria significa con 389 punti anche la solida guida della classifica generale di coppa del mondo di cui e' del resto la detentrice. Secondo posto per la norvegese Ragnhild ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin vince anche a Killington : l’americana si prende lo slalom femminile : Vittoria numero 45 in carriera per Mikaela Shiffrin davanti alla Vlhova, Irene Curtoni chiude all’undicesimo posto Dopo la vittoria a Levi Mikaela Shiffrin si conferma padrona dello slalom conquistando a Killington, la vittoria numero 34 nella specialità e la 45 della carriera. E ciò nonostante la bella seconda manche di Petra Vlhova, risalita in seconda posizione a 57 centesimi dall’americana. Terzo posto per la campionessa ...