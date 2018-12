Sharon Stone | le lacrime di gioia per il premio della Croce Rossa

Sharon Stone riceve la Medaglia d’Oro al Merito della Croce Rossa [GALLERY] : 1/49 Andrea Panegrossi/LaPresse ...

Sharon Stone fa shopping è bagno di folla in Centro : Elegante, bella, sorridente, una star. Sharon Stone a via del Babuino a fare shopping viene circondata da fan e ammiratori. Intorno a lei un cielo di smartphone, qualcuno dice: sei bellissima. L'...

Colpo grosso nella boutique dello stilista di Sharon Stone e Rania di Giordania : rubati 40 abiti di alta moda : di Alessia Marani Colpo grosso a due passi da via Veneto nella boutique di Jamal Taslaq, lo stilista palestinese, romano d'adozione, che ha vestito, tra le altre, la regina Rania di Giordania, Sharon ...

Pippo Baudo e le mutandine di Sharon Stone - l'aneddoto da restarci secchi : quando in camerino... : ... in fibrillazione per riprendere l' evento, già artefice di spettacolini teatrali, che il diciottenne Pippo Baudo disse a se stesso: 'Voglio entrare lì dentro, lavorare in quel mondo nuovissimo'. ...

Gf Vip 3 - Cristiano Malgioglio contro la Marchesa : "Si sente Sharon Stone - ma dei poveri" : Non è uno che le manda certo a dire Cristiano Malgioglio: il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve estratto della lite intercorsa tra Daniela Del Secco e Maria Monsè all'interno dello studio del Grande Fratello Vip.Ecco così che il paroliere di Mina ha preso le difese dell'ex soubrette de L'Arena di Massimo Giletti: Questa scena è davvero un CAPOLAVORO di educazione. Non conosco Maria Monsè, che fra l’altro la trovo ...

Malgioglio - duro attacco alla Marchesa : “Si sente Sharon Stone - ma dei poveri” : Malgioglio si scaglia contro la Marchesa D’Aragona dopo il confronto con Maria Monsè al Grande Fratello Vip duro attacco quello che Cristiano Malgioglio fa in queste ore alla Marchesa D’Aragona. In particolare, il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un breve filmato dello scontro tra Daniela Del Secco e Maria Monsè nello studio del […] L'articolo Malgioglio, duro attacco alla Marchesa: “Si sente Sharon ...

Sharon Stone - ritorno di fiamma con Angelo Boffa : Ma come, non era tutto finito? Poche settimane dopo l'intervista di Barbara D'Urso ad Angelo Boffa, imprenditore italiano che aveva ufficializzato la fine della storia d'amore con Sharon Stone, è il settimanale Chi ad aver nuovamente pizzicato i due. Insieme, ovviamente.Una vacanza di coppia a Palma di Maiorca, per Boffa e la leggendaria Stone, con tanto di baci galeotti che vanno di fatto a cancellare quanto detto da Angelo dalla ...

Sharon Stone e il fidanzato italiano Angelo Boffa sono tornati insieme : È di nuovo amore tra Sharon Stone e l’imprenditore italiano Angelo Boffa Ritorno di fiamma tra Sharon Stone e Angelo Boffa. Dopo una pausa di circa due mesi la diva di Hollywood e l’imprenditore italo-svizzero hanno deciso di riprovarci. A confermarlo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, che ha di recente intervistato l’uomo a Domenica Live. […] L'articolo Sharon Stone e il fidanzato italiano Angelo Boffa sono tornati ...

Barbara D’Urso scatenata con l’ex di Sharon Stone - Angelo Boffa : Barbara D’Urso si scatena con Angelo Boffa, ex di Sharon Stone. La conduttrice è stata paparazzata durante una serata in un noto locale milanese in compagnia dell’imprenditore. Boffa ha conosciuto la D’Urso grazie a Domenica Live, il playboy italiano infatti è stato ospite della trasmissione per raccontare la sua storia d’amore con l’attrice di Hollywood. L’uomo e Sharon Stone si erano conosciuti lo scorso ...

Barbara D'Urso - serata scatenata in balera con l'ex di Sharon Stone : Una scatenata serata in balera per Barbara d?Urso e Angelo Boffa, l?ex fidanzato di Sharone Stone. Morto Zanza, re dei 'vitelloni' romagnoli a 63 anni: «Infarto mentre...