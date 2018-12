Serie B | Carpi-Lecce 0-1 | Brescia-Livorno 2-0

Serie B - Brescia-Livorno 2-0 : doppietta di Torregrossa. Carpi-Lecce 0-1 : Carpi-Lecce 0-1: NUMERI E STATISTICHE Numeri e statistiche Classifica Serie B Serie B Brescia Livorno Carpi Lecce Cronaca Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

Serie B - Carpi-Lecce 0-1 : Liverani non si ferma più - ora è secondo. Brescia-Livorno 2-0 : CARPI - Il Lecce non si ferma più ed ora è al secondo posto a -1 dal Palermo. La Mantia regala tre punti d'oro a Liverani , su un campo ostico come quello di Carpi . Nel primo tempo sono subito gli ...

Serie B - colpo del Carpi a Padova - il Venezia regola il Brescia. Livorno-Cittadella 0-0 : Il sabato pomeriggio di Serie B è molto veneto, con la vittoria del Venezia sul Brescia per 2-1, nonostante un tempo e mezzo di inferiorità numerica, con il pari del Cittadella a Livorno, ma pure con ...

Risultati Serie B : pari tra Livorno e Cittadella - successo esterno del Carpi [FOTO] : 1/21 Foto Paola Garbuio/LaPresse 24 Novembre 2018 Padova (PD) ...

PRONOSTICI Serie B / Scommesse e quote : il Padova è favorito sul Carpi! - 13giornata - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI SERIE B: Scommesse e quote delle partite, programmate nella 13giornata della cadetteria e previste per il 24 e 25 novembre 2018.

Serie B - Carpi : ecco "Cuore biancorosso". La beneficenza è sulla maglia : Si chiama 'Cuore biancorosso' il nuovo progetto di solidarietà che accompagnerà il Carpi di qui a fine stagione. Nelle 26 gare rimanenti del campionato cadetto sulla maglia della società emiliana ...

Serie B : Salernitana ok - pari tra Carpi e Benevento - vincono Cremonese e Padova : Dopo la vittoria del Perugia di Nesta sul Crotone di Oddo , la Serie B entra nel vivo della dodicesima giornata: la Salernitana vince di misura 1-0 sullo Spezia. Succede di tutto a Carpi: super ...

Risultati Serie B diretta live : il Benevento sul campo del Carpi : Risultati Serie B diretta live – Continua il programma valido per l’11^ giornata del campionato di Serie B, si gioca un turno molto importante valido per le zone alte e basse della classifica. Il Carpi in campo contro il Benevento, prova ad uscire dalla crisi il Livorno sul campo della Cremonese, l’Ascoli davanti al pubblico amico contro il Padova. Spettacolo tra Salernitana e Spezia, il Lecce sul difficile campo del ...

Serie B - il Venezia insiste : battuta anche la Salernitana. Pari e rissa in Crotone-Carpi : ROMA - La cura Zenga funziona. Il Venezia ottiene il secondo successo consecutivo battendo 1-0 al Penzo la Salernitana ed allontanandosi dalla zona calda della classifica. Pari invece 1-1 tra Crotone ...

Serie B : Crotone-Carpi 1-1 - Venezia-Salernitana 1-0 : Nel pomeriggio di Serie B, un buon esordio per Massimo Oddo alla guida del Crotone, ma mescolato a tanti rimpianti. I calabresi partono subito forte all'Ezio Scida: al 22' si portano in vantaggio con ...

Risultati Serie B diretta live : il Crotone cerca il riscatto contro il Carpi : Risultati Serie B diretta live – Dopo le partite di ieri continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie B, in arrivo importanti indicazioni per il proseguo del torneo ma soprattutto spettacolo, emozioni e colpi di scena. Percorso fino al momento deludente per il Crotone, il club calabrese in campo davanti al pubblico amico contro il Carpi in un match da non fallire. La Salernitana pensa veramente in grande e ...

Video/ Ascoli Carpi (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Ascoli Carpi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella ottava giornata della Serie B. Decisiva per i padroni di casa la rete di Cavion.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:22:00 GMT)

Serie B : il Brescia rimonta due gol al Cittadella - cade il Carpi : TORINO - Riparte la caccia al Pescara in Serie B , irraggiungibile in questa giornata di campionato, al netto del 3-1 rifilato allo Spezia all' Alberto Picco del capoluogo di provincia ligure. La ...

Serie B - Cosenza-Foggia 2-0. Cittadella-Brescia 2-2 e Ascoli-Carpi 1-0 : L'ottava giornata di Serie B regala la prima vittoria in campionato del Cosenza che tra le mura domestiche batte 2-0 il Foggia: protagonista assoluto Tutino, autore di una doppietta. Tra Cittadella e ...