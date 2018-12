Serie A | vince il Torino Pari per Sassuolo e Cagliari

Hockey pista - Serie A1 2018-2019 : appena due gare giocate il sabato - vince solo Breganze : La nona giornata della Serie A1 di Hockey pista si apre con gli anticipi del sabato, appena due per via degli impegni europei di molte squadre, che lasciano però molti gol e tanto spettacolo. Iniziamo il nostro mini-recap dal pirotecnico pareggio per 3-3 tra Vercelli e Sandrigo, con gli ospiti capaci di portarsi in vantaggio per 3-0 con le reti di Claudio Lopes, Paolo Chemello ed Alberto Pozzato, facendosi però rimontare dalla doppietta di David ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli USA - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Serie A Milan - Reina : «Juve? Può vincere lo scudetto ad aprile» : MilanO - " Spero di arrivare nei primi quattro posti e vincere qualche coppetta se si può ". Queste le parole del portiere del Milan , Pepe Reina , in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. " Lo scudetto? Mi spiace dirlo ma ha solo una favorita, la Juventus - ha ammesso - l'antiJuve sarà la stessa Juve. Se sta bene può vincere il campionato ad aprile ". Sui suoi primi mesi in ...

Serie A Bologna - Inzaghi : «Sampdoria? Per vincere servirà una grande partita» : Vedo una squadra in crescita e con grande voglia" La cronaca Classifica Serie A Serie A Bologna Sampdoria Inzaghi Tutte le notizie di Bologna Per approfondire

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna - risultato finale 89-86 - streaming video e tv : vince Pesaro - basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Pesaro Virtus Bologna, info streaming video e tv: partita dal sapore storico all'Adriatic Arena, la Vuelle quest'anno sta facendo molto bene.

Serie A Lazio - Cataldi : «A Nicosia per vincere» : ROMA - 'L'umore nello spogliatoio è buono anche se contro il Milan potevamo fare di più". Comincia con questa ammissione, Danilo Cataldi , ai microfoni del canale tematico della società biancoceleste .

Risultati Serie B : vince il Lecce - pareggiano Pescara e Spezia [FOTO] : 1/14 Renato Ingenito/LaPresse ...

Diretta/ Pesaro Virtus Bologna - risultato finale 89-86 - streaming video e tv : vince Pesaro - basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Pesaro Virtus Bologna, info streaming video e tv: partita dal sapore storico all'Adriatic Arena, la Vuelle quest'anno sta facendo molto bene.

Serie A1 Femminile : al Club Italia CRAI non bastano grinta e bel gioco per vincere : CRONACA - Il primo set si apre con un ace di Battista. Pronta però la reazione della formazione ospite che si porta sul +3 , 3-6, . Il vantaggio rimane immutato fino al primo time out chiamato dal ...

Basket - Serie A : Milano vince ancora - otto su otto. Venezia sbanca Avellino : Ottava giornata caratterizzata da una Serie di scontri diretti d'alta classifica e, alla resa dei conti, ad avvantaggiarsene sono state le prime della classe che scappano via sulle inseguitrici. ...

Serie D - i risultati della domenica : vince ancora il Bari - solo pari per il Cesena : Girone D Axys Zola " Mezzolara 2-0, Calvina Sport " Sasso Marconi 1-1, Cliverghe Calcio " Vigor Carpaneto 1-0, Classe " San Marino 0-1, Crema " Pergolettese 0-0, Fanfulla " Lentigione Calcio 1-1, ...

Risultati Serie A Basket 8ª Giornata – Venezia a valanga su Avellino - Milano vince di misura contro Cremona : Venezia vince ad Avellino con un netto +30, Milano trionfa di misura su Cremona: i Risultati dell’ottava Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Trieste su Cantù nel lunch match delle 12:00, l’8ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare di grande importanza. Scendono in campo le prime due della classe, prima Venezia, impegnata ad Avellino e poi la capolista Milano che affronta Cremona dopo il ko di ...

Serie A - Atalanta che beffa! Vince l'Empoli in rimonta : Al 39' Ciccio Caputo ha la chance più grande prevista dal regolamento di questo sport: il tiro dal dischetto, concesso da Manganiello dopo il consulto del Var , ammonito Masiello per un tocco col ...