Serie A | Sky o Dazn? Ecco dove vedere le partite del nostro campionato

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn (2 dicembre) : Dopo i consueti anticipi del sabato, SPAL-Empoli, Fiorentina-Juventus e Sampdoria-Bologna, si va a completare la 14esima giornata della Serie A 2018/19 (in attesa del Monday night Atalanta-Napoli di domani sera) con gli incontri domenicali. La giornata incomincerà con il consueto Lunch game alle ore 12.30. A San Siro il Milan (sempre alle prese con una messe di infortuni) attende il sorprendente Parma di questo inizio di stagione, mentre alle ...

Serie A - dove vedere SPAL-Empoli in TV e streaming in diretta su Sky : Il match del Paolo Mazza di Ferrara viene trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A , 202, e Sky Sport 251 . Chi fosse sprovvisto di TV, potrà seguire SPAL-Empoli in streaming ...

Sky Sport Serie A 14a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio risp...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : La quattordicesima giornata della Serie A 2018-2019 si apre oggi con tre anticipi molto interessanti che riguardano sia le parti alte della classifica sia la lotta per la salvezza. Si parte alle ore 15.00 (con diretta su Sky Sport Serie A) con la sfida dello stadio “Paolo Mazza” tra Spal ed Empoli, due squadre alla disperata ricerca di punti fondamentali nella lotta per la permanenza nella categoria. I ferraresi sono reduci da un ...

Serie A femminile - 9giornata : su Sky Sport Roma-Milan e il derby di Firenze : Chiuderà la nona giornata su Sky Sport il posticipo delle 12:30 con il derby di Firenze . La neo promossa Florentia , protagonista di un ottimo avvio di stagione e già capace di fermare sul pareggio ...

Serie A - 14^ giornata in TV e streaming : Fiorentina-Juve e Roma-Inter su Sky : Nel fine settimana ormai imminente va in campo la quattordicesima giornata di Serie A. Tra i match di cartello, sicuramente l'impegnativa trasferta della Juventus sul campo della Fiorentina ed il big-match dello stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sarà un turno ricco di spunti interessanti, a partire per l'appunto dai viola che cercheranno di fermare l'imbattuta capolista e la sfida tra giallorossi e nerazzurri, le due grandi deluse del recente ...

Serie A femminile - Fiorentina-Juve in esclusiva su Sky Sport : Rivalità e punti scudetto. Questa è Fiorentina-Juventus. Oggi alle 12.30 su Sky Sport Serie A le bianconere di Rita Guarino vogliono innanzitutto riscattare la sconfitta in Supercoppa di un mese e mezzo fa proprio contro le viola e soprattutto intendono restare in scia del Milan ...

Orari Serie A calcio oggi (25 novembre) - il programma di tutte le partite : come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN : Archiviata la pausa per la Nazionale, è ricominciato il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. La tredicesima giornata si è aperta ieri con i tre anticipi e proseguirà nella giornata di oggi, domenica 25 novembre, con sei partite in programma. Si comincia alle ore 12.30 con il derby emiliano tra Parma e Sassuolo. Tre partite alle ore 15.00 con le sfide tra Bologna e Fiorentina, tra Empoli e Atalanta e soprattutto con il match tra Napoli e ...

Calendario Serie A calcio - le partite di oggi : orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn (25 novembre) : La tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 proseguirà oggi, domenica 25 novembre, dopo la sosta per la Nazionale. Dopo il solito trittico di anticipi al sabato, il programma odierno si aprirà con il consueto lunch match: alle ore 12.30 andrà in scena la sfida tra Parma e Sassuolo. Trittico di gare anche alle ore 15.00, con Bologna-Fiorentina, Empoli-Atalanta e Napoli-Chievo, mentre alle ore 18.00 andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan, ...

Serie A calcio - il calendario e gli orari degli anticipi di oggi. Come vederli in tv e streaming su Sky e Dazn : Torna il campionato di Serie A di calcio dopo la pausa per le Nazionali. Un sabato davvero interessante quello per la tredicesima giornata che vede in campo Juventus, Inter e Roma, tre delle squadre più seguite nel Bel Paese. I bianconeri vogliono proseguire nella clamorosa striscia vincente (un solo pareggio, con il Genoa per la banda di Allegri): sfida in casa alla Spal. Trasferta ad Udine per i giallorossi, mentre per i nerazzurri a San Siro ...

