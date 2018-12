Serie A Parma | D' Aversa | «Perso per nostri demeriti Rigore? Serve chiarezza»

Serie A : Milan-Parma 2-1 : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Il Milan soffre, ma supera il Parma per 2-1 nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Emiliani avanti con Inglese, al 4' della ripresa, ma raggiunti ...

Serie A : Milan-Parma 2-1 - rossoneri da Champions : Kessie, M, Ammoniti : Biabiany, Iacoponi, P,, Borini, Castillejo, M, Espulsi : - LA CRONACA DEL MATCH

Serie A - 14° turno : Milan-Parma 2-1 : 14.25 Punti Champions per il Milan, che a San Siro batte 2-1 in rimonta un buon Parma Rossoneri sbiaditi nel 1° tempo,l'unico vero spunto è un destro di Suso dal limite:Sepe smanaccia in angolo.La chance più nitida è per i ducali,con lo stacco di Gagliolo fuori di un niente.Parma avanti ad inizio ripresa (49'): Inglese timbra di testa da corner.Pari immediato di Cutrone (55'): destro incrociato, palo interno e gol. Al 71' Kessie segna il ...

Serie A - dove vedere Milan-Parma in Tv e in streaming : Il lunch match della 14esima giornata si gioca a San Siro dove si sfidano Milan e Parma, separate da due soli punti L'articolo Serie A, dove vedere Milan-Parma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Parma - Gobbi e Di Gaudio si allenano col gruppo : Parma - Nuova seduta pomeridiana per il Parma che a Collecchio si prepara al prossimo impegno di campionato. Il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta nella quale la squadra ha svolto lavori di ...

Serie A Parma - parzialmente in gruppo Di Gaudio e Gobbi : Parma - Prosegue la marcia di avvicinamento del Parma al prossimo incontro di campionato. Il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta pomeridiana nella quale i crociati hanno svolto i consueti lavori di ...

La sorpresa Parma dà un po' di pepe al campionato di Serie A : Il passo falso imprevisto del Napoli, che ha impattato contro il fanalino di coda Chievo, ha permesso alla capolista Juventus d'allungare ulteriormente il passo, portandosi a +8 sugli stessi partenopei (+9 sull'Inter), un divario che forse non avrà già chiuso il discorso scudetto, ma che in qualche modo consente ai bianconeri di Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic & company di esibirsi con relativa serenità nelle prossime uscite del ...

Serie A Parma - Scozzarella : «Questa categoria è uno stimolo» : Parma - "È un Parma che sta facendo bene, al di là di chi gioca". Questa l'idea del centrocampista gialloblu, Matteo Scozzarella, intervenuto in conferenza stampa al Centro Tecnico di Collecchio. ...

Serie A Parma - i gialloblu sognano l'Europa : I ducali, guardando la classifica dopo la giornata di Serie A [...] LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SULL'EDIZIONE ODIERNA DEL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO Tutto sul Parma Classifica Serie A

Chiamatelo miracolo Parma - dalla Serie D all’Europa in tre anni : è un’impresa firmata D’Aversa : Chiamatelo miracolo Parma. Sta per andare in archivio la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha lanciato prepotentemente la squadra di D’Aversa, altro successo davanti al pubblico amico, niente da fare per l’altra sorpresa del campionato: il Sassuolo. Il Parma è stato capace nel passato di imprese grandissime ma quello che sta facendo la squadra di D’Aversa con l’allenatore in primo piano merita di ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Concesso poco al Sassuolo» : Parma-SASSUOLO 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Tutto sul Parma Serie A Parma Sassuolo D'Aversa Tutte le notizie di Parma Per approfondire

Serie A – Il Parma non si ferma più! Gervinho e Bruno Alves stendono il Sassuolo : i giallo-blu sentono profumo d’Europa : Grazie alle reti di Gervinho e Bruno Alves, il Parma batte il Sassuolo e sale al sesto posto: i giallo-blu sentono profumo d’Europa Il Parma stende il Sassuolo e respira aria d’Europa. Al Tardini i gialloblù si impongono per 2-1 con i gol nel primo tempo di Gervinho e Bruno Alves. Gli ospiti accorciano le distanze prima dell’intervallo con un rigore trasformato da Babacar, ma non basta per evitare la sconfitta. In ...

Serie A : Parma - che colpo! Sassuolo ko - sorpassata la Roma : TORINO - Dopo un piccolo periodo di appannamento, coinciso con le sconfitte con Lazio ed Atalanta e con lo 0-0 interno col Frosinone , il Parma riprende la propria marcia ed infila la seconda vittoria ...

