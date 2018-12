Serie A : Milan-Parma 2-1 - rossoneri da Champions : Kessie, M, Ammoniti : Biabiany, Iacoponi, P,, Borini, Castillejo, M, Espulsi : - LA CRONACA DEL MATCH

Serie A - 14° turno : Milan-Parma 2-1 : 14.25 Punti Champions per il Milan, che a San Siro batte 2-1 in rimonta un buon Parma Rossoneri sbiaditi nel 1° tempo,l'unico vero spunto è un destro di Suso dal limite:Sepe smanaccia in angolo.La chance più nitida è per i ducali,con lo stacco di Gagliolo fuori di un niente.Parma avanti ad inizio ripresa (49'): Inglese timbra di testa da corner.Pari immediato di Cutrone (55'): destro incrociato, palo interno e gol. Al 71' Kessie segna il ...

Serie A - dove vedere Milan-Parma in Tv e in streaming : Il lunch match della 14esima giornata si gioca a San Siro dove si sfidano Milan e Parma, separate da due soli punti L'articolo Serie A, dove vedere Milan-Parma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittoria esterna del Milan a Roma - poker della Juventus contro il Sassuolo : In attesa del derby toscano tra Florentia e Fiorentina, programmato domani alle 12.30, andiamo a raccontarvi cosa è accaduto in questa nona giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Al “Tre Fontane” di Roma il Milan si è imposto 2-1 contro la compagine giallorossa. Le capoliste hanno prevalso con lo score di 2-1 in rimonta grazie alle realizzazioni di Valentina Giacinti (nono gol in campionato) al 38′ e di Daniela ...

Serie A Milan - Reina : «Juve? Può vincere lo scudetto ad aprile» : MilanO - " Spero di arrivare nei primi quattro posti e vincere qualche coppetta se si può ". Queste le parole del portiere del Milan , Pepe Reina , in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. " Lo scudetto? Mi spiace dirlo ma ha solo una favorita, la Juventus - ha ammesso - l'antiJuve sarà la stessa Juve. Se sta bene può vincere il campionato ad aprile ". Sui suoi primi mesi in ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Serie A femminile - 9giornata : su Sky Sport Roma-Milan e il derby di Firenze : Chiuderà la nona giornata su Sky Sport il posticipo delle 12:30 con il derby di Firenze . La neo promossa Florentia , protagonista di un ottimo avvio di stagione e già capace di fermare sul pareggio ...

Serie A - Higuain : messaggio al Milan : Proprio l'argentino ha parlato a Sky Sport e si è detto più determinato che mai: Se cerco il riscatto? Riscatto è una parola che sento da quando ho iniziato a giocare. Io non mi devo riscattare e non ...

Arriva a Milano Fox Circus - l'evento che regala l'esperienza delle Serie tv : E ancora, Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti e la Iena e conduttore di DanceDanceDance Nicolò De Devitiis, che ci guideranno nel mitico mondo dei biker californiani nel panel dedicato a ...

Serie A : cosa ci ha lasciato Lazio-Milan : Lazio-Milan sembrava essere terminata con il colpaccio dei milanisti, e invece Correa ha deciso di tirare la testa dei bianco celesti fuori dall’acqua in cui stavano annegando, all’ultimo respiro, al 94′.Una lotta all’ultimo sangueSe per sparare sentenze è ancora presto, possiamo comunque ipotizzare che con la Juventus e il Napoli lì davanti e l’Inter saldamente al terzo posto, per Inzaghi e Gattuso le speranze ...

Milan - i primi 12 mesi di Gattuso : terzo posto virtuale in Serie A : Il 27 novembre 2017 il Milan affidava ufficialmente la squadra a Gennaro Gattuso dopo l'esonero di Vincenzo Montella : una decisione della vecchia proprietà cinese poi avallata anche da Elliott. ...

Gli stipendi più alti in Serie A : Juve al vertice - milanesi sul podio : Lo stipendio medio nel club bianconero supera i 6,7 milioni di sterline. Seguono Milan e Inter, mentre dietro Roma e Napoli c'è il vuoto. L'articolo Gli stipendi più alti in Serie A: Juve al vertice, milanesi sul podio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Serie A : Milano vola - sorridono Pesaro e Pistoia. L'analisi dell'ottava giornata : La pallacanestro si sa è questione di particolari che possono girare una partita da una parte o dall'altra: un tiro che entra o esce, il destino legato ad un'azione che dura un secondo. Questione di ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Acquistata la nuova sede a Milano : La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha una casa tutta sua, Acquistata la nuova sede a Milano Poco più di sei mesi fa Lega Pallavolo Serie A Femminile e Istituto per il Credito Sportivo siglarono un protocollo di intesa per impianti moderni e funzionali. Oggi, lunedì 26 novembre, il movimento di vertice Femminile italiano compie un primo e importante passo, ratificando l’acquisto di una nuova sede a Milano. Per la prima volta nella ...