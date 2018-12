Serie A LIVE | le partite delle 15 | espulso Barella VIDEO ...

DIRETTA ARZACHENA SIENA/ Risultato live 2-1 - streaming video e tv : Cianci risponde a Moi e la riapre - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA ARZACHENA SIENA: info streaming video e tv del match, atteso nella 14giornata del girone A di Serie C, oggi 2 dicembre 2018.

Diretta Frosinone Cagliari / Risultato live 1-0 - streaming video e tv : Maran opta per qualche cambio - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Frosinone Cagliari, streaming video e tv: punti importanti per la salvezza in palio allo Stirpe, dove gli isolani sperano di tornare a vincere.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Farias pareggia e scoppia in lacrime [VIDEO] : 1/76 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : il Cagliari sfiora il pari [VIDEO] : 52′ – Frosinone-Cagliari 1-0 – Joao Pedro! Velo di Ionita su assist di Sau e pallone che arriva al brasiliano: davanti a Sportiello, però, il numero 10 calcia clamorosamente a lato. 46′ – Iniziano i secondi tempi. INTERVALLO – Pomeriggio caratterizzato da match combattuti A Frosinone i padroni di casa passano con Cassata e controllano la gara contro un Cagliari poco in palla rispetto al solito. pari e ...

DIRETTA CATANZARO CAVESE/ Risultato live 0-1 - streaming video e tv : ospiti avanti con Heatley al 50' - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA CATANZARO-CAVESE, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C nel girone C

Diretta Gozzano Pro Vercelli/ Risultato live 0-1 - streaming video tv : in gol Mammarella su punizione - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Gozzano Pro Vercelli streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live del derby piemontese, Serie C 14giornata girone A.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Genoa in vantaggio a Torino [VIDEO] : 36′ – Torino-Genoa 0-1 – Kouame! Nonostante l’inferiorità numerica, il Genoa trova il vantaggio: sugli sviluppi di corner Romero manda verso la porta avversaria e Kouame, tenuto in gioco da Belotti, controlla davanti a Sirigu e lo batte. 29′ – Torino-Genoa – Ospiti in 10 per l’espulsione di Romulo, ammonito due volte in quattro minuti. Juric decide di richiamare in panchina Piatek e di ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Frosinone vicino al raddoppio - gol annullato a Reggio Emilia [VIDEO] : 28′ – Sassuolo-Udinese – Marlon! Neroverdi ad un passo dal vantaggio: corner di Berardi e il difensore, tutto solo sul secondo palo, schiaccia la conclusione e manda a lato. 26′ – Frosinone-Cagliari 1-0 – strepitoso intervento di Cragno su Ciofani! Sulla sponda di Ariaudo Ciofani colpisce di testa obbligando il portiere rossoblu al colpo di reni. Cragno era già stato decisivo un minuto prima, ancora su ...

DIRETTA AREZZO PRO PATRIA/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : ritmi bassi e fase di studio - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA AREZZO Pro PATRIA: info streaming video e tv del match, valido nella 14giornata del girone A del Campionato di Serie C.ogg 2 dicembre 2018.

Diretta Lucchese Olbia / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : parola al campo - si comincia! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Lucchese Olbia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live della partita di Serie C, 14giornata del girone A.

Diretta Arezzo Pro Patria / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo - si comincia! - Serie C - - IlSussidiario.net : Diretta Arezzo Pro Patria: info streaming video e tv del match, valido nella 14giornata del girone A del Campionato di Serie C.ogg 2 dicembre 2018.

DIRETTA VITERBESE TRAPANI/ Risultato live 0-0 - streaming video e tv : in campo! - Serie C - - IlSussidiario.net : DIRETTA VITERBESE-TRAPANI, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie C nel girone C

Serie A LIVE - le partite delle 15 : squadre prossime all’ingresso in campo : 14:50 – Tutto pronto per le partite delle 15 valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Frosinone-Cagliari 0-0 Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell, Ciofani. All. Moreno Longo Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Joao Pedro, Sau; Pavoletti. All. Rolando Maran Sassuolo-Udinese ...

DIRETTA/ Virtus Roma Rieti - risultato live 41-39 - streaming video e tv : intervallo - Serie A2 basket - - IlSussidiario.net : DIRETTA Virtus Roma Rieti streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 10giornata , oggi 2 dicembre, .