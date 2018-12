Scuola, assunzioni docenti ultime notizie: Bussetti ‘Cambiamo regole per la mobilità’

scuolainforma

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il Ministro dell’Istruzione, Marco, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere della Sera’, dove il numero uno del dicastero di Viale Trastevere, ha parlato di diversi argomenti, anche di stretta attualità come il presepe nelle scuole., a proposito del tanto temuto ‘esodo’ verso la pensione in seguito all’introduzione della famigerata riforma pensioni del Governo Lega-M5S con Quota 100, ha risposto così.e pensioni: ‘Cambiamo leper la mobilità’ ‘Vedremo quando ci sarà la norma su quota cento. Comunque è evidente che c’è un ricambio generazionale dei, per questo entro il 2019 ci sarà il bando per il concorso ordinario. E soprattutto daremo contemporaneamente – entro metà giugno – i posti per la mobilità: così si riducono al minimo i buchi in organico: entro il 31 luglio ...