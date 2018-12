Sci di fondo | Coppa del Mondo Lillehammer 2018 | dominio norvegese Toenseth batte Roethe

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : la norvegese Therese Johaug si aggiudica il minitour! Crolla Charlotte Kalla : La norvegese Therese Johaug domina la 10 km pursuit in tecnica classica e si aggiudica il Lillehammer Triple valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: percorso completato in 29’35″5 e prima delle avversarie che giunge a 16″8 soltanto grazie al rilassamento della vincitrice a qualche metro dall’arrivo. Johaug infatti mette in riga la svedese Ebba Andersson, giunta appunto seconda a 16″8, e l’altra ...

Sci di fondo – Coppa Italia Sportful : Brocard e Gardener super nella seconda giornata a Santa Caterina Valfurva : Brocard e Gardener si impongono nella seconda giornata di gare di Coppa Italia Sportful a Santa Caterina Valfurva seconda giornata di competizioni a Santa Caterina Valfurva valide per il trofeo “Dante Canclini e Giuseppe Sosio”, tappa del circuito di Coppa Italia Sportful di sci nordico. Sulla pista “Valtellina” le donne juniores hanno affrontato una 5 km in tecnica libera, con il successo della polacca Izabella ...

Coppa del Mondo Sci – Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer : l’azzurro è 4° nel fondo : Alessandro Pittin vola nella Mass Start di Lillehammer: è quarto nel fondo. Bravi anche Buzzi e Costa Il ritorno della Mass Start nella Coppa del Mondo di combinata nordica per ora sorride agli azzurri. nella prova di fondo di 10 km a Lillehammer, Alessandro Pittin ha chiuso al quarto posto a soli 14 secondi netti dal norvegese Magnus Krog e dietro i due tedeschi Fabian Riessle ed Eric Frenzel, secondo nella Gundersen di venerdì. Bravi ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Federico Pellegrino Scivola in nona posizione : Seconda tappa del Lillehammer Triple ed ecco che Didrik Toeseth irrompe nella top ten della Classifica generale della Coppa del Mondo di sci di fondo, salendo in ottava posizione con 80 punti, uno in più di Federico Pellegrino, a secco oggi e sceso dalla settima alla nona piazza. Guadagna due punti ma perde quattro posizioni Francesco De Fabiani, mentre non vanno a punti gli altri italiani impegnati in Norvegia. Classifica generale Coppa del ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : dominio norvegese nella 15 km tl maschile. Roethe batte Toenseth - tra gli azzurri solo De Fabiani a punti : Doppietta norvegese nella seconda delle tre prove del Lillehammer Triple, minitour della Coppa del Mondo di sci di fondo che si concluderà domani con una gara pursuit in tecnica classica: oggi nella 15 km tl con partenze ad intervalli vittoria di Sjur Roethe sul connazionale Didrik Toenseth. Terzo il russo Denis Spitsov, mentre tra gli italiani solo Francesco De Fabiani va a punti. Nelle prime fasi di gara ovviamente tempi molto simili, per ...

Sci di fondo – 15 km TL : cinque azzurri al via a Lillehammer - Johaug trionfa nella 10km TL femminile : cinque azzurri al via alle 12.15 nella 15 km TL di Lillehammer. Johaug domina la 10 km TL femminile Vince ancora Therese Johaug che nelle prove distance si conferma la regina del fondo. L’atleta norvegese domina la 10 km a tecnica libera sulla pista di casa di Lillehammer, come aveva fatto sulla stessa distanza, in tecnica classica, nella tappa inaugurale di Ruka. La 30enne vincitrice della Coppa del mondo nel 2014 e nel 2016 ha ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 - la graduatoria femminile dopo la 10 km a tl di Ruka : Cambia piuttosto radicalmente, rispetto a ieri, la Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo femminile 2018-2019. Sebbene sia sempre in testa Yulia Belorukova, le si avvicina moltissimo, con la vittoria di oggi, Therese Johaug. Di seguito le prime dieci posizioni e il posizionamento delle italiane: Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2018-2019 femminile 1. Yulia Belorukova (RUS) 168 2. Therese Johaug (NOR) 150 3. Charlotte Kalla (SWE) 149 4. ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Therese Johaug ancora in vetta - sua la 10 km tl. Sul podio Andersson e Kalla : Therese Johaug dimostra in casa propria, a Lillehammer, che le prestazioni di Ruka non sono state un caso: per la norvegese arriva il secondo successo in questa stagione. Dopo la 10 km a tecnica classica in Finlandia, stavolta la sette volte campionessa del Mondo ha conquistato la 10 km a tecnica libera facendo fermare il cronometro sul tempo di 26’22″4. Secondo posto per la svedese Ebba Andersson, che a 22 anni dimostra di voler ...

