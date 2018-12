Sci alpino | Mikaela Shiffrin ha vinto in tutte le specialità! Nell’olimpo delle grandi | i

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin domina la scena e mette 238 punti su Gisin - Brignone è quarta : Il supergigante di Lake Louise in Canada incorona Mikaela Shiffrin come la settima sciatrice in grado di vincere in tutte le discipline in Coppa del Mondo e, sostanzialmente, chiude già ogni discorso per questo 2018/19. La campionessa statunitense, infatti, ha già 489 punti e ha praticamente doppiato la seconda della graduatoria, Michelle Gisin, che si trova a 238 punti di distanza. Federica Brignone scivola dalla terza alla quarta posizione con ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : Mikaela Shiffrin leggendaria - domina davanti a Mowinckel e Rebensburg - fuori dalle 10 le italiane : Mikael Shiffrin non smette di stupire. La campionessa nata a Vail vince, o per meglio dire domina, anche il SuperGigante di Lake Louise, in Canada, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e prosegue nel suo cammino inesorabile con la 46esima vittoria in carriera (con 66 podi). La statunitense, al nono SuperGigante in totale, centra il primo podio in questa disciplina e si mette subito nel gradino più alto. Ormai la classe 1995 ...

Sci alpino - Gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz precede Hirscher e Kristoffersen nella 1a manche. Moelgg quinto e in lotta per il podio : Spunta il terzo incomodo nella prima manche del Gigante maschile di Beaver Creek. Il tedesco Stefan Luitz ha realizzato il miglior tempo (1’15”57) precedendo i due grandi favoriti della vigilia, Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Una prova davvero eccezionale quella di Luitz, che ha lasciato correre al meglio lo sci, producendo tanta velocità fin dalle prime porte. Hirscher è secondo a quindici centesimi, con l’austriaco ...

Sci alpino - va in scena il SuperG femminile a Lake Louise : Elena Curtoni prima azzurra al via : Ultima giornata di gare a Lake Louise: alle 19 c’è il SuperG, Elena Curtoni prima azzurra a partire, poi Fanchini e Brignone Ultima giornata di gare a Lake Louise, in Canada. Dopo le due discese, le velociste affronteranno il SuperGigante (ore 19 italiane, diretta tv Eurosport 1 e Raisport), il primo della Coppa del mondo femminile. Ad aprire le danze sarà Viktoria Rebensburg, poi, dopo l’austriaca Stephanie Venier, toccherà a ...

Sci alpino - il week-end di Beaver Creek si chiude con il gigante : sette gli azzurri al via : Il tour americano si chiude col gigante di Beaver Creek: sette azzurri al via, De Aliprandini ha il 13, poi Moelgg e Tonetti Il tour del Nord America della Coppa del mondo di sci alpino si chiude con il gigante maschile di Beaver Creek, il primo della stagione dopo la cancellazione dell’opening di Sölden. Alle 17.30 (diretta tv Eurosport 1 e Raisport) scatta la prima manche, alle 20.30 la seconda. Aprirà il francese Victor ...

Sci alpino - Gigante Beaver Creek 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Dopo una due giorni dedicata alla velocità, a Beaver Creek spazio in questa domenica agli uomini del Gigante, che fanno il loro esordio stagionale, vista la cancellazione della gara di Soelden. Marcel Hirscher è il grande favorito, ma prevista grande battaglia sulla neve americana. Di seguito il programma completo del Gigante di Beaver Creek con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai Sport ed ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Due vittorie consecutive nelle due discese disputate portano Nicole Schmidhofer a caccia del tris a Lake Louise, dove è in programma un SuperG. L’austriaca è la donna da battere per quello che si è visto nei due giorni precedenti, ma c’è grandissima concorrenza, con tantissime atlete che possono puntare alla vittoria. Di seguito il programma completo della SuperG di Lake Louise con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà ...

LIVE Sci alpino - le gare di oggi a Lake Louise e Beaver Creek in DIRETTA : come vederle in tv e streaming. Orari e programma : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 sta per salutare il nord America, ma prima rimangono da disputare le ultime gare tra Beaver Creek e Lake Louise. Gli uomini, infatti, saranno di scena con un gigante con il solito Marcel Hirscher uomo da battere, mentre le donne chiuderanno la trasferta canadese con un supergigante nel quale una sicura favorita non c’è, e tutte potranno dire la loro. Prima di fare ritorno in Europa, dunque, gli ...

Sci alpino - Gigante Beaver Creek 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Dopo la discesa libera di venerdì ed il superGigante di sabato, oggi è in Programma uno slalom Gigante per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Terza gara in tre giorni dunque, prima per quanto riguarda le discipline tecniche, si tratta inoltre del primo Gigante stagionale. Di seguito il Programma completo del superGigante di Beaver Creek con gli orari italiani e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2019 : Mikaela Shiffrin prende il largo - Federica Brignone terza : Mikaela Shiffrin prende il largo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, la statunitense ora vanta 166 punti di vantaggio su Michelle Gisin dopo le due discese libere di Lake Louise mentre Federica Brignone è terza. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 389 2. Michelle Gisin (Svizzera) 233 3. Federica Brignone (Italia) 201 4. Nicole Schmidhofer (Austria) 200 5. Petra Vlhova (Slovacchia) ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2019 : Max Franz balza al comando della generale : Il SuperG di Beaver Creek ha riscritto la Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, l’austriaco Max Franz balza al comando con 238 punti e ha 11 lunghezze di vantaggio su Mauro Caviezel. Di seguito le classifiche generali. Classifica generale Coppa DEL Mondo: 1. Max Franz (Austria) 238 2. Mauro Caviezel (Svizzera) 227 3. Vincent Kriechmayr (Austria) 211 4. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 197 5. Beat Feuz ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Dedico il quinto posto a tutte le compagne infortunate” : Nicol Delago ha stupito tutti con l’eccellente quinto posto nella discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra, scesa col pettorale 23, ha fatto saltare il banco e ha ottenuto un risultato di assoluto spessore tecnico che può rappresentare indubbiamente un ottimo trampolino per il futuro. Tanto entusiasmo per questa 22enne come traspare nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: ...

Sci alpino - Pagelle Beaver Creek e Lake Louise : conferme importanti per Franz e Schmidhofer - guizzi di Paris e Delago - sorprende Marsaglia : Si è conclusa la seconda giornata del lungo fine settimana nordamericano della Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. Gli uomini erano impegnati nel supergigante e hanno visto la vittoria di Max Franz ma, anche, una bella conferma di Dominik Paris e un bellissimo guizzo di Matteo Marsaglia. Le donne, invece, hanno preso parte alla seconda discesa di fila a Lake Louise, con il medesimo risultato, ovvero il successo di Nicole Schmidhofer. Spicca ...

Sci alpino – Paris terzo nel supergigante di Beaver Creek : le parole dell’azzurro : Le parole di Dominik Paris dopo il terzo posto di oggi nel supergigante di Beaver Creek Per Dominik Paris il terzo posto nel superG di Beaver Creek rappresenta una prima volta e l’Italia torna nei posti che contano a cinque anni di distanza dal doppio podio (discesa e superG) di Peter Fill nel 2013. Per Paris si tratta del podio numero 24 della carriera, uno in meno di Max Blardone. Ecco il velocista della Val d’Ultimo: ...