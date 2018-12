Sci alpino | Gigante Beaver Creek 2018 | la startlist e i pettorali di partenza Programma

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2019 : Mikaela Shiffrin prende il largo - Federica Brignone terza : Mikaela Shiffrin prende il largo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, la statunitense ora vanta 166 punti di vantaggio su Michelle Gisin dopo le due discese libere di Lake Louise mentre Federica Brignone è terza. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 389 2. Michelle Gisin (Svizzera) 233 3. Federica Brignone (Italia) 201 4. Nicole Schmidhofer (Austria) 200 5. Petra Vlhova (Slovacchia) ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2019 : Max Franz balza al comando della generale : Il SuperG di Beaver Creek ha riscritto la Classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, l’austriaco Max Franz balza al comando con 238 punti e ha 11 lunghezze di vantaggio su Mauro Caviezel. Di seguito le classifiche generali. Classifica generale Coppa DEL Mondo: 1. Max Franz (Austria) 238 2. Mauro Caviezel (Svizzera) 227 3. Vincent Kriechmayr (Austria) 211 4. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 197 5. Beat Feuz ...

Sci alpino - Nicol Delago : “Dedico il quinto posto a tutte le compagne infortunate” : Nicol Delago ha stupito tutti con l’eccellente quinto posto nella discesa libera di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurra, scesa col pettorale 23, ha fatto saltare il banco e ha ottenuto un risultato di assoluto spessore tecnico che può rappresentare indubbiamente un ottimo trampolino per il futuro. Tanto entusiasmo per questa 22enne come traspare nelle dichiarazioni rilasciate alla Fisi: ...

Sci alpino - Pagelle Beaver Creek e Lake Louise : conferme importanti per Franz e Schmidhofer - guizzi di Paris e Delago - sorprende Marsaglia : Si è conclusa la seconda giornata del lungo fine settimana nordamericano della Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino. Gli uomini erano impegnati nel supergigante e hanno visto la vittoria di Max Franz ma, anche, una bella conferma di Dominik Paris e un bellissimo guizzo di Matteo Marsaglia. Le donne, invece, hanno preso parte alla seconda discesa di fila a Lake Louise, con il medesimo risultato, ovvero il successo di Nicole Schmidhofer. Spicca ...

Sci alpino – Paris terzo nel supergigante di Beaver Creek : le parole dell’azzurro : Le parole di Dominik Paris dopo il terzo posto di oggi nel supergigante di Beaver Creek Per Dominik Paris il terzo posto nel superG di Beaver Creek rappresenta una prima volta e l’Italia torna nei posti che contano a cinque anni di distanza dal doppio podio (discesa e superG) di Peter Fill nel 2013. Per Paris si tratta del podio numero 24 della carriera, uno in meno di Max Blardone. Ecco il velocista della Val d’Ultimo: ...

Sci alpino – Coppa del Mondo : splendido bis di Schmidhofer nella discesa di Lake Louise - Delago migliore azzurra : Schmidhofer concede il bis in discesa a Lake Louise, crescono le azzurre: Delago, 5a, Fanchini 7a e Brignone 16a. Punti anche per Marsaglia Nicole Schmidhofer mette a segno il cosiddetto “back to back” nella seconda discesa femminile sulla Men’s Olympic di Lake Louise. La ventinovenne austriaca, che venerdì aveva conquistato il primo successo della carriera, ha concesso il bis con un’altra prova convincente, grazie ...

Sci alpino - Dominik Paris : “Che bel podio a Beaver Creek - sono contento. Stagione iniziata alla grande” : Dominik Paris ha conquistato il 24° podio in carriera, il terzo posto nel superG di Beaver Creek è il giusto premio per l’azzurro che ha brillato nel corso della sua prova ed è così riuscito a festeggiare nuovamente a una settimana di distanza dal medesimo risultato ottenuto nella discesa di Lake Louise. L’altoatesino ha agguantato Max Blardone nella classifica degli italiani più a podio in Coppa del Mondo e ha espresso tutta la sua ...

Sci alpino - Coppa del mondo : Paris sul podio nel supergigante di Beaver Creek - la vittoria a Franz : ...si conferma in gran forma ottenendo il suo secondo successo dell'anno su quattro gare di velocità finora disputate e si porta così anche in testa alla classifica generale di Coppa del mondo balzando ...

Sci alpino - Discesa Lake Louise 2018 : Schmidhofer firma un bis da fenomeno. L’Italia si coccola Nicol Delago : strepitosa quinta! : Nicole Schmidhofer non si ferma davvero più e vince ancora, secondo successo consecutivo nel giro di 24 ore per l’austriaca che conquista la seconda Discesa libera consecutiva a Lake Louise. La Campionessa del Mondo di superG sembra essere imbattibile sulla lunga pista canadese e oggi ha posto il suo secondo sigillo in carriera con il tempo di 1:47.68: proprio come ieri, la 29enne ha fatto la differenza nella parte finale dove ha sfoderato ...

Sci alpino – Coppa del mondo : Paris sul podio nel supergigante di Beaver Creek - la vittoria a Franz : Grande Paris, ancora sul podio: è terzo nel supergigante di Beaver Creek. Vince ancora l’austriaco Franz È ancora podio per l’Italia, è ancora podio per Dominik Paris, a meno di clamorose sorprese visto che la gara è ancora in corso. Dopo il terzo posto nella discesa di Lake Louise, l’azzurro chiude terzo anche nel superG di Beaver Creek, a pari merito con i norvegesi Svindal e Kilde, che come lui hanno chiuso la prova ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : Dominik Paris maestoso terzo - ruggito dell’azzurro! Vince Max Franz : Dominik Paris si scatena nel SuperG di Beaver Creek e conquista un pesantissimo terzo posto sulla mitica Birds of Prey al termine di una gara magistrale condotta alla perfezione. La prova è stata rinviata di un’ora rispetto al programma originario a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito questa zona degli USA, il nostro portacolori non si è deconcentrato ed è così salito nuovamente sul podio dopo il terzo posto della scorsa ...

Sci alpino - SuperG Beaver Creek 2018 : gara rinviata per maltempo. Nuovo programma - orario d’inizio e tv : Il SuperG maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, è stato posticipato alle ore 19.30 italiane a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sulla Birds of Prey. La gara doveva inizialmente incominciare alle ore 19.00 ma gli organizzatori hanno optato per posticipare il via di trenta minuti. Si attendono nuove notizie in merito, la gara è comunque a serio rischio. Di seguito il Nuovo ...

Sci alpino - confermate le gare della Val Gardena : appuntamento per il 14-15 dicembre sulla Saslong : La FIS ha confermato le gare della Val Gardena, valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. La Federazione Internazionale ha eseguito il controllo della neve sulla Saslong, tutto perfetto e disco verde per le prove del massimo circuito itinerante: appuntamento per venerdì 14 dicembre con un SuperG (ore 12.00) e per sabato 15 dicembre con la discesa libera (ore 11.45). Rainer Senoner, direttore di gara e Presidente del Comitato ...

Sci alpino - Peter Fill salta il superG di Beaver Creek. Riposo precauzionale per l’azzurro dopo la caduta : Peter Fill oggi non disputerà il superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’azzurro, infatti, ha deciso di restare a Riposo dopo la brutta caduta in cui è incappato ieri durante la discesa libera: il 36enne non ha riportato delle conseguenze importanti sebbene abbia picchiato la schiena nel tratto finale della pista ma precauzionalmente oggi non sarà al cancelletto di partenza. Dunque sette ...