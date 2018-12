Scaletta e video di Beyoncé e Jay-Z al Global Citizen Festival Mandela 100 | duetti con Ed

Scaletta e video del concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano in attesa del tour nei teatri : Il concerto di Elisa al Teatro Dal Verme di Milano apre la seconda edizione della Music Week, quella per la quale è già stato annunciato un programma ricco di eventi e una chiusura dedicata al primo anno di Billboard Italia. Un concerto intenso nel quale Elisa ha fatto emergere la sua pasta artistica, quello al Teatro Dal Verme, nel quale non sono mancati i brani che ha voluto inserire nell'ultimo album Diari aperti e nel quale ha duettato ...

Il grazie non scontato di Benji e Fede a Milano per il Siamo solo noise Indoor Tour : video e Scaletta : Benji e Fede a Milano mollano gli ormeggi del Siamo solo noise Indoor Tour e inaugurano la stagione di live che hanno deciso di portare nei palasport. Il Mediolanum Forum di Assago è gremito e riceve il ringraziamento dei due giovani artisti che solo 7 anni fa non avrebbero nemmeno immaginato di calcare un palco così importante. Si tratta della seconda volta, per loro, dopo il debutto del 4 marzo 2017 nel quale riunirono tutti i fan per un ...

Al via il tour dei Maneskin dal Mamamia di Senigallia - Scaletta e video della data zero per Il ballo della vita : Il tour dei Maneskin è partito dal Mamamia di Senigallia. I ragazzi di Damiano David hanno finalmente mollato gli ormeggi per i prossimi live che terranno a supporto di Il ballo della vita, che hanno rilasciato il 26 ottobre scorso dopo il successo di Torna a casa. Il nuovo corso artistico dei Maneskin è partito ufficialmente dalle Marche, portando sul palco alcuni dei brani già eseguiti nei live ma anche quelli di Il ballo della vita, che ...

Ufficiale la Scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour 2018 dopo il debutto a Torino (video) : dopo la data zero di Vigevano, col concerto al PalaAlpiTour di Torino è stata ufficializzata la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour, la prima Tournée nei palazzetti italiani per la band di Tommaso Paradiso. Il 21 ottobre il gruppo ha debuttato con la prima data Ufficiale a Torino, aprendo un Tour che è già ovunque sold out per questa prima tranche autunnale: un tale successo di pubblico già in prevendita da spingere gli organizzatori ...

Thegiornalisti - al via il 'Love tour 2018' nei palasport : Scaletta / VIDEO : La serie di concerti, che ha debuttato all'Arena di Vigevano, terrà impegnato il trio romano guidato da Tommaso Paradiso nei principali palazzetti dello sport italiani fino alla fine di novembre, per ...

L’avventura decisiva di Claudio Baglioni in concerto a Firenze festeggia 50 anni di successi in ordine cronologico (video e Scaletta) : Claudio Baglioni in concerto a Firenze porta con sé 50 anni di carriera e di successi che ha voluto cantare in ordine cronologico. Sarebbe l'avventura decisiva, questa, con la quale l'artista romano ha voluto mettere un punto su quanto accaduto nell'ultimo mezzo secolo di musica nel quale si è reso grande protagonista. In uno spettacolo costruito ad hoc per l'occasione, non sono mancati i grandi successi che hanno segnato un'epoca a ...