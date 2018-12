Sbk GRT Yamaha | Cortese | «Davvero contento dei test»

corrieredellosport

(Di domenica 2 dicembre 2018) JEREZ - 'Sonodel mio primonel WorldSBK con la mia nuova squadra e con laYZF-R1. Per me è stata un'esperienza speciale, perché non avevo mai guidato una superbike prima ...