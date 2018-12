Sbk Ducati | Dall' Igna | «Siamo all' 80%»

Sbk 2019. Ducati - avanti bene lo sviluppo della V4 : Anche la due giorni in Andalusia si è chiusa con soddisfazione per Ducati . Chaz Davies , 62 giri, quinto crono in 1'39.852, ma spalla ancora non a posto, operazione imminente, ha proseguito con le ...

Sbk 2019 - Dall'Igna : 'Ducati - In futuro anche endurance' : Il pensiero del direttore generale di Ducati Corse raccolto dai giornalisti presenti a Jerez per i test Superbike, e da mercoledi MotoGP, In futuro anche endurance "L'Endurance è una serie molto ...

Sbk 2019 - Bautista : 'La Ducati V4 - come una 250 ma con più cavalli' : Primo giorno in sella alla Panigale V4, debutto con il nuovo mondo Superbike e subito gran tempo con gomme da qualifica per Alvaro Bautista, in arrivo dalla MotoGP e una delle novità più attese per il ...

Sbk 2019. A Jerez Rea davanti - ma Bautista sorprende con la Ducati : Il debuttante in SBK , con la Yamaha R1, , Sandro Cortese, campione del mondo Supersport 2018, chiude la classifica a 2.3 secondi da Rea. Domani si continua. Test Jerez " giorno 1 " tempi Superbike 1.

Sbk 2019. Dall'Igna : "Con la Panigale V4 abbiamo cambiato la filosofia Ducati" : Gigi Dall'Igna , Direttore Generale Ducati Corse , impegnato con la MotoGP nell'ultimo GP della stagione a Valencia, parla della nuova sfida della casa bolognese nel mondiale Superbike. In base ai ...

Sbk - Winter Test Aragon : brilla la Ducati V4 R : Ha messo a segno 67 giri, concentrandosi sul set-up della moto campione del mondo. Il team Pata Yamaha Official WorldSBK Team è sceso in pista con Michael van der Mark e Alex Lowes , che hanno ...

Sbk 2019. Test Aragon - con la pioggia gira solo Ducati : La pioggia oggi ad Aragon ha limitato pesantemente l'attività in pista. Nel secondo giorno di Test pre-season 2019 sono rimaste ferme nei box del Motorland sia le Kawasaki di Rea e Haslam, ieri 139 ...

Sbk 2019. Ducati V4R - ottimo debutto ad Aragon : Davies, gran feeling da subito "È stato davvero emozionante portare in pista per la prima volta la Panigale V4 R " le parole di Chaz Davies a caldo - mi sono sentito come un ragazzino a Natale con un ...

Sbk 2019. Aragon - test day 1. Rea va subito forte - Davies scopre la nuova Ducati V4 : Kawasaki c'è, non c'erano dubbi La ZX-10RR scesa in pista ad Aragon è quella nuova, con gli interventi evolutivi alla distribuzione, ma tutto sembra già funzionare a dovere, con Jonathan Rea che ...

Sbk 2019. Ducati V4R al debutto nei test ad Aragon : Il team Yamaha GRT , al debutto in SBK con la line up appena annunciata forte di Marco Melandri e Sandro Cortese , neo campione del mondo SSP600, , non sarà ad Aragon ma è atteso per la sessione di ...

Sbk 2019. Ecco la Panigale V4R - l'arma Ducati per fermare la Kawasaki e Rea : La Panigale V4 R raccoglie la sfida dalla precedente e bellissima bicilindrica di Borgo Panigale che nulla ha potuto contro le "verdone" di Akashi, che per essere battute richiedevano veramente una ...

Sbk Aruba.it " Ducati - Melandri : «Buona gara - ma sono deluso» : SAN JUAN - 'È stata una buona gara, ma sono deluso perché ho commesso un errore alla curva 7, sono andato largo e ho dovuto rimontare fino alla terza posizione. Questo vuol dire che sono stato ...

Sbk – I piloti Ducati pronti al debutto in Argentina per il penultimo round del Mondiale 2018 : Il team Aruba.it Racing – Ducati pronto al debutto in Argentina per il penultimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018 Archiviato con un podio l’ultimo appuntamento europeo a Magny Cours, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a dirigersi in Argentina per il dodicesimo e penultimo round della stagione, in scena sul nuovo circuito di San Juan – Villicum. Il tracciato, situato nel centro-ovest del paese non lontano dal ...

Sbk Ducati - Davies : «Sono stati mesi molto lunghi» : MAGNY COURS - Dopo una lunga pausa estiva condizionata da un infortunio alla clavicola, Chaz Davies è tornato sul podio, che mancava da Gara 1 a Misano, grazie al secondo posto ottenuto domenica nel ...