Sassari | incendio in appartamento a Porto Torres | morto un 25enne Video ultime notizie

Sassari - incendio in una casa a Porto Torres : morto un 25enne - grave la madre : Come riporta La Nuova Sardegna , il 25enne Gaviniccio Cau è morto intossicato, mentre la 56enne Anna Bono è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. La prognosi è riservata. E' ...

