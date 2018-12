Sarri vince contro Ranieri | il Chelsea si riscatta e continua la corsa al titolo FOTO ...

Chelsea - interrotto il record di Sarri : il Tottenham vince 3-1 : L'incantesimo si spezza: Maurizio Sarri perde la sua prima partita in Premier League, contro i rivali cittadini del Tottenham. Dopo 12 risultati utili consecutivi, il Chelsea cade a Wembley contro gli ...

Panchina d'oro - vince Allegri : solo secondo posto per Sarri : Per la quarta volta in carriera Massimiliano Allegri si aggiudica la Panchina d'oro. La conquista del premio di miglior allenatore dell'anno (stagione 2017-18) è anche frutto della...

Calcio : Massimiliano Allegri vince la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus precede Sarri e Simone Inzaghi : Costante come la sua Juventus. Massimiliano Allegri si aggiudica per la quarta volta in carriera la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus ha vinto il premio riservato al miglior tecnico della precedente stagione nella Serie A di Calcio, precedendo l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri, quest’anno alla guida del Chelsea, e l’attuale mister della Lazio Simone Inzaghi. Allegri ha ricevuto 17 preferenze contro le 8 ...

Allegri vince la Panchina d’Oro - Sarri secondo con Inzaghi : La votazione a Coverciano Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’Oro. Il tecnico della Juventus, campione d’Italia in carica, è risultato il tecnico più votato dai colleghi. Per lui è la quarta affermazione in carriera, terza da quando lavora per il club bianconero. Allegri è primo con 17 voti, seguito da Sarri e Simone Inzaghi con 8 voti a testa. È stata consegnata anche la Panchina d’Argento, che premia il miglior ...

Panchina d’Oro - vince Allegri : superati Sarri ed Inzaghi : L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha vinto la Panchina d’Oro 2018, l’allenatore bianconero si è riconfermato dopo la vittoria della scorsa stagione, trofeo conquistato per la quarta volta, si tratta del tecnico più titolato, staccati a tre titoli Fabio Capello e Antonio Conte. Nelle speciale classifica al secondo posto ex aequo Maurizio Sarri e Simone Inzaghi. Il premio di migliore allenatore della Serie B ...

Premier League - i risultati dell'undicesima giornata. Sarri vince e fa 11 senza sconfitte : eguagliato il record di Clark : Nessun problema per il Manchester City , che batte con un netto 5-1 il Southampton e agguanta la vetta solitaria della classifica con 29 punti. Due in più del Liverpool di Klopp, fermato sull'1-1 dall'...

Moto2 - GP Giappone 2018. A Motegi vince Quartararo. Secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo BaldasSarri : Francesco Bagnaia in pole position , Miguel Oliveira in terza fila : 22 giri a disposizione di entrambi al Twin Ring di Motegi . Si parte dal distacco di 28 punti tra l'italiano e il portoghese. Fabio ...

Ginnastica ritmica - Serie A 2018 : la Fabriano di BaldasSarri vince la prima tappa - battuta l’Udinese di Agiurgiuculese : A Forlì si è disputata la prima tappa della Serie A 2018 di Ginnastica ritmica, il massimo campionato italiano a squadre. Vittoria schiacciante di Fabriano, le Campionesse d’Italia non hanno fatto sconti e si sono imposte con un totale di 103.250, rifilando una lunghezza secca di distacco all’Udinese (102.250) mentre l’Armonia d’Abruzzo Chieti ha completato il podio (100.600). A trascinare le marchigiane è stata la ...

Chelsea - Sarri : 'Qui per vincere. Insigne il miglior giocatore italiano - Hazard immenso. E Higuaín...' : Subito la tournée in Australia e non c'era molto tempo " ha dichiarato l'ex allenatore del Napoli durante una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport -. Pensavo ad una fase di ...

Il 'fattore San Paolo' non c'è più - ma Ancelotti vince più di Sarri : Due mesi dall'inizio del campionato ed un progetto che prende forma. Il Napoli di Ancelotti sta crescendo a suon di errori e di ottime prestazioni, ha incontrato le sue difficoltà ma sembra già essere ...

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Moto2 - GP Aragon. Vince Binder - secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo BaldasSarri : Francesco Bagnaia dalla seconda fila alla sua gara numero 100 nel Motomondiale, Miguel Oliveira dalla sesta. Gli occhi passano dall'uno all'atro, perché ci sono ben 13 posizioni, sulla griglia di ...