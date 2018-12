Sarà il basket a salvare il mondo?

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Andrea Cinciarini ci Sarà per Polonia-Italia : Andrea Cinciarini si aggregherà all’Italia in vista della sfida contro la Polonia valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. Il playmaker dell’Olimpia Milano non potrà essere presente per la partita contro la Lituania (in programma il 30 novembre a Brescia) perché si giocherà in contemporanea al match di Eurolega dell’Armani contro lo Zalgiris Kaunas, ma sarà disponibile per Polonia-Italia (2 dicembre a Danzica). Si tratta ...

Qualificazioni Coppa del Mondo Basket 2019 – Polinia-Italia - il programma della settimana : a Danzica ci Sarà Cinciarini : Il CT Sacchetti convoca Andrea Cinciarini in vista del match contro la Polonia: il playmaker di Milano si aggregherà agli Azzurri il 30 novembre Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha convocato Andrea Cinciarini. Il playmaker dell’Olimpia Milano si aggregherà agli Azzurri nella mattinata del 30 novembre e viaggerà con la squadra alla volta di Danzica, dove il 2 dicembre l’Italia affronterà la Polonia (ore 20.15). Il programma Mercoledì ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Trento e Torino per l’impresa contro Zenit e Kazan - sfida decisiva per Brescia con il Galatasaray : Tre partite al termine della prima fase a gironi dell’Eurocup 2018-2019 e ultime opportunità di riscatto per le formazioni italiane impegnate. Nella 8a giornata in programma questa settimana, la prima a scendere in campo sarà Trento alle 18.00 di domani, mercoledì 21 novembre, contro lo Zenit San Pietroburgo. Alle 20.30 invece sarà la volta di Brescia contro il Galatasaray e di Torino, che ospita l’Unics Kazan. Dopo un inizio di ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Turchia! Darussafaka sconfitto col brivido nel finale : L’Olimpia Milano sbanca Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la rimonta ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino corsara a Le Mans - Bologna batte Strasburgo e vince la sesta di fila : Procede spedita la marcia delle squadre italiane nella Basketball Champions League 2018-2019. In un vero doppio confronto Italia-Francia, la Sidigas Avellino ha espugnato l’Antares di Le Mans col punteggio di 74-77, mentre la Segafredo Virtus Bologna ha mantenuto la propria imbattibilità europea: con la vittoria per 87-81 sul SIG Strasburgo, sono sei le vittorie consecutive su sei turni giocati. LE Mans SARTHE Basket-SIDIGAS Avellino ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Brindisi corsara a Torino con belle prestazioni degli USA e di Moraschini : Continua a convincere moltissimo l’Happy Casa Brindisi, che coglie una pesante vittoria al PalaVela per portarsi a otto punti in classifica. La formazione di coach Vitucci ha superato la Fiat Torino con il punteggio di 66-72, trovando ottimi riscontri da buona parte dei suoi giocatori. In particolare, tripla doppia sfiorata per Adrian Banks (17 punti, 9 rimbalzi e 8 assist), ma ci sono anche 12 punti di Wes Clark, 11 di Jeremy Chappell, 10 ...

Basket - Larry Brown può tornare ad allenare Torino. Il leggendario allenatore americano ci Sarà già nella partita con Milano : Dopo quasi un mese di attesa, finalmente la Fiat Torino può riavere indietro il suo allenatore. A Larry Brown è stato infatti concesso il nulla osta per rientrare in Italia da parte del personale medico presso cui è in cura. Come riporta il sito ufficiale dell’Auxilium, Brown partirà da Dallas domani alle ore 12:25 (italiane), per arrivare a Milano alle 7 di sabato e proseguire, poi, alla volta di Torino. Il leggendario allenatore di ...

Basket femminile : Caterina Dotto ha subito la rottura del crociato anteriore destro - la giocatrice di San Martino di Lupari Sarà fuori diversi mesi : Il Fila San Martino di Lupari perde già alla quarta giornata una delle sue giocatrici più importanti: Caterina Dotto ha subito la rottura completa al terzo medio del legamento crociato anteriore nel corso dell’incontro contro la Treofan Battipaglia. Lo stop previsto è di diversi mesi, e non è difficile temere che questo significhi stagione finita per la giocatrice di Camposampiero. Caterina Dotto, che stava rientrando nel giro della ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia perde ancora. Leonessa ko contro il Galatasaray : La Leonessa Brescia non sa davvero più vincere. Tra campionato e coppa è un inizio di stagione da incubo per la Germani, che perde la terza partita consecutiva in Eurocup, cedendo in Turchia al Galatasaray per 84-76. Eppure era stata un’ottima Brescia per tre quarti, con i lombardi che hanno fatto partita pari contro i turchi, trovandosi anche avanti a dieci minuti dal termine. Purtroppo è stato decisivo un ultimo parziale da 22-11 che ha ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia cerca l’impresa in casa del Galatasaray : Domani alle ore 19:00 riprende il cammino della Germani Brescia in EuroCup in casa dei turchi del Galatasaray. La partenza dei lombardi nella competizione è stata da dimenticare: due sconfitte con uno scarto medio di oltre 15 punti, di cui una tra le mura amiche contro il Monaco (la più grave). Il Galatasaray, invece, non ha iniziato male, vincendo il match d’esordio contro il MoraBanc Andorra per poi uscire sconfitta, ospite ...