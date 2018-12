' Santiago | Italia' | il nuovo film di Nanni Moretti

Blastingnews

(Di domenica 2 dicembre 2018) In questi giorni di lutto per il cinemano con la scomparsa prima di Bernardo Bertolucci, il grande regista di 'Ultimo tango a Parigi' e poi dell'attore Ennio Fantastichini che ha lavorato con registi di grande rilievo, da Virzì a Ferzan Ozpetek,chiude il TorinoFestival con un documentario che ci riporta all'epoca del golpe militare di Pinochet, in Cile, durante il quale l’ambasciatana a, insieme e forse più di altre, si è trasformata in rifugio per centinaia di richiedenti asilo provenienti dal Paese sudamericano. La narrazione per interviste di quel periodo drammatico apre a molteplici spunti sull’attualità.La giornata concitata dell’11 settembre 1973, con il bombardamento del Palacio de La Moneda, la morte del presidente democraticamente eletto Salvador Allende e l’insediamento nei giorni a seguire, poi diventati anni, delesecutivo ...