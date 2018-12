SANITA' | AMATO ' PRECARIATO E' MOTIVO DI VIOLENZA | PERSEVERARE E' GRAVISSIMO'

Sanità. D’Amato : è attivo da oggi l’Ambufest pediatrico a Viterbo : E’ attivo da oggi l’Ambufest pediatrico della Cittadella della salute di Viterbo. I Pediatri di libera scelta e gli infermieri della Asl saranno a disposizione tutti i weekend e nei giorni festivi per le famiglie e per i loro piccoli. “Stiamo creando una Rete territoriale nuova che prima non esisteva” ha spiegato l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato in merito all’attivazione del nuovo ...