Sandro Mayer | morto il direttore di DiPiù | al suo posto Osvaldo Orlandini

Sandro Mayer - come è morto. La figlia Isabella rivela : «Non era malato - è entrato in ospedale e non è più uscito» : Sandro Mayer è morto all'improvviso per una brutta infezione, ma non era malato. A rivelare il particolare sulla morte di Sandro Mayer è stata la figlia Isabella durante un...

Elisa Isoardi e la foto con Sandro Mayer - la travolgono d'insulti : 'Vergogna - sc*** - squallore' : Valanga di insulti su Elisa Isoardi . La conduttrice della Prova del cuoco ha ricordato Sandro Mayer con un commosso post su Instagram ma molti suoi followers non hanno apprezzato il gesto. A venir ...

Elisa Isoardi e la foto con Sandro Mayer. Gaffe social? : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

Sandro Mayer - ecco chi è il nuovo direttore di DiPiù/ Dopo la morte - Urbano Cairo annuncia il nuovo nome - IlSussidiario.net : ecco chi sarà il nuovo direttore di DiPiù Dopo la tragica morte improvvisa di Sandro Mayer. Urbano Cairo l'ha annunciato in queste ore.

«Con Sandro Mayer se ne va un pezzo del giornalismo italiano» : Cronaca, politica, spettacolo, non solo gossip, dunque. 'Io penso che Sandro non abbia mai ricercato lo scandalo per lo scandalo. Il suo giornalismo non ha mai inseguito il gossip per il gusto del ...

Sandro Mayer - la figlia si apre sulla causa della morte : 'Aveva un'infezione' : In un collegamento avvenuto in diretta nel corso di una nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, la figlia di Sandro Mayer, Isabella, ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni, a seguito della notizia della morte del noto giornalista, spentosi all'età di 77 anni. Isabella Mayer a Pomeriggio 5: "Sandro Mayer è morto per un'infezione" Pochi giorni fa è stata divulgata la notizia ...

Morte Sandro Mayer - bufera su Cristina Parodi : "Gli dai l'addio e intanto te la ridi?" : La Morte di Sandro Mayer ha sconvolto tutti, la figlia ha spiegato che il decesso è stato inaspettato e ora nei suoi amici e familiari è rimasto soltanto tanto dolore. Diversi i personaggi del mondo ...

Addio a Sandro Mayer - scomparso il 30 novembre : Sandro Mayer, giornalista e volto familiare del mondo della televisione si è spento a Roma, all'ospedale Fatebenefratelli a causa di un'infezione

Sandro Mayer - Urbano Cairo e il ricordo straziante : 'Ci siamo visti un mese fa. L'ultima volta...' : 'Quel giorno è nata una casa editrice'. Sandro Mayer e Urbano Cairo , un connubio che solo la morte del direttore di DiPiù , avvenuta improvvisa a 77 anni, ha spezzato. L'editore ricorda commosso il ...

"Mio padre - Sandro Mayer - non era malato. È entrato in ospedale e non è più uscito" : "È successo tutto all'improvviso per una brutta infezione. Ci tengo a precisare che è stata una cosa inaspettata, arrivata in una settimana, al massimo due. Il 10 novembre era il mio compleanno e stava bene". Ospite a Pomeriggio 5, la figlia di Sandro Mayer ha parlato della morte del padre, scomparso a 77 anni."È stato in ospedale e pensava di uscire dopo pochi giorni, purtroppo non ne è più uscito", ha ...

Morto il «direttore» Sandro Mayer star di Ballando sotto le stelle : Spettacoli RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter In arrivo nei cinema il nuovo Mary Poppins L'arte ...

Morte Sandro Mayer - la reazione in diretta di Eleonora Daniele a Storie italiane - : La notizia della Morte prematura del giornalista e opinionista Sandro Mayer ha sconvolto l'Italia e, ovviamente, tutto il mondo della televisione. Sandro Mayer, nato a Piacenza nel 1940, è stato uno ...

Sandro Mayer - il clamoroso mistero sulla morte. La figlia Isabella a Pomeriggio 5 : 'Non è come avete detto' : L'ultimo mistero di Sandro Mayer . Il direttore di DiPiù e giurato di Ballando con le stelle è scomparso a Milano dopo una 'improvvisa, brutta infezione', ha spiegato la figlia Isabella Mayer a ...

Daniela Mayer - moglie di Sandro : chi è/ La prima notte divisi dopo 50 anni e la scelta di riservatezza - IlSussidiario.net : Daniela Mayer, la moglie di Sandro Mayer, chi è. L'amore sbocciato a Londra grazie a 'mezza corona' e la nascita della figlia Isabella.