San Gregorio Armeno | inaugurate le luminarie natalizie

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Gregorio Paltrinieri pronto alla sfida dei 1500 penSando allo scettro iridato : Il 2018 sta entrando nella sua fase terminale e per i nuotatori i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) sono la chiosa prestigiosa, prevista dall’11 al 16 dicembre. Una rassegna iridata con qualche defezione eccellente: la statunitense Katie Ledecky e la svedese Sarah Sjoestroem ad esempio. Comunque altri grossi calibri ci saranno: l’americano Caeleb Dressel e il padrone di casa Sun Yang hanno risposto presente. Tra le stelle ...

Eugenio Sangregorio - ho tifato per il deputato che balbettava. Ma poi mi sono fatto delle domande : Camera dei deputati, il disegno di legge anticorruzione è, almeno qui, a fine corsa. Prima, però, come di consueto, sono previste le dichiarazioni di voto di ciascun gruppo parlamentare. Per il gruppo misto Noi con l’Italia-Usei prende la parola l’onorevole Eugenio Sangregorio. “È… è un…”, balbetta, si interrompe, prova a riprendere ma non c’è niente da fare, finché la presidente di turno, Maria Edera Spadoni, ...

Napoli - uomo colto da malore nella folla di San Gregorio Armeno : paura e polemiche : Ma com?è possibile che, in occasione di eventi che richiamano, come ogni anno, tante persone nelle strade dei Decumani in occasioni dell?approssimarsi delle festività...

Napoli - sabato al via la fiera di San Gregorio Armeno ma resta la polemica sugli sgravi : Salvo il Natale. Arriva il via libera del Comune alla fiera di San Gregorio Armeno. sabato alle 18 è prevista l'inaugurazione. Ma non mancano le polemiche. Le associazioni dei maestri presepiai quest'...

San Gregorio Armeno - sabato al via ma resta la polemica sugli sgravi : Salvo il Natale. Arriva il via libera del Comune alla fiera di San Gregorio Armeno. sabato alle 18 è prevista l'inaugurazione. Ma non mancano le polemiche. Le associazioni dei maestri presepiai quest'...