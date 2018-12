Salvini è come il Gabibbo | l' affondo di Antonio Ricci

Salvini : "Io come Pinochet? Nanni Moretti è regista radical chic" : Matteo Salvini non risparmia neanche Nanni Moretti. In un post su fb, il leader leghista manda un messaggio sarcastico al regista che, nel suo ultimo film "Santiago, Italia", fa un parallelismo tra il Cile di Pinochet e l'Italia di oggi."È tornato il regista radical-chic e mi affianca a un dittatore sanguinario. Quanta pazienza... Comunque, anche a Nanni inviamo un bacione", scrive sui social network Salvini."Finite le riprese, è ...

Dl Sicurezza - Lucano contro Salvini : “Peggiora le condizioni di vita delle persone. Come fa un cristiano a votare per lui?” : “Come ha detto padre Zanotelli: ‘Come fa un cristiano a votare per lui?'”. Mimmo Lucano, sindaco (sospeso) di Riace, ad Acri ha parlato delle possibili negative conseguenze del decreto Sicurezza, voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “Disumanizza le persone e peggiora le loro condizioni di vita. Come fa a dormire la notte?”. L'articolo Dl Sicurezza, Lucano contro Salvini: “Peggiora le ...

Renzi : 'Salvini ha sbagliato con Gattuso. Tutta Italia per la Fiorentina contro la Juve - Chiesa non farà come Baggio' : Matteo Renzi parla da tifoso viola. L'ex Premier ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Juventus : 'Dobbiamo vincere per salvare il campionato. Se vince la Juve, lo scudetto è già andato e si perde interesse. Oggi Tutta Italia tiferà Firenze , speriamo bene'. ...

Giorgia Meloni - rabbia su Matteo Salvini per il vertice saltato : lui manda Giorgetti - lei... 'Ma come? Io...' : Il 'bidone' di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni scuote il centrodestra. Il leader della Lega ha disertato all'ultimo momento il pranzo con gli , ex?, alleati organizzato a Milano ...

Nanni Moretti - il delirio contro Matteo Salvini : per lui il leghista è come il dittatore Pinochet : Un' agnizione politica di tipo retroattivo, insomma: roba che neanche la visione di De Gasperi alla Conferenza di Parigi del '46. Continua Moretti, attizzato dal direttore del quotidiano, Mario ...

Matteo Salvini : 'Reddito di cittadinanza - come stanno le cose'. Ma quali tesserine in stampa : A mettere la parola fine al caso- reddito di cittadinanza ci pensa Matteo Salvini . Dopo le panzane di Laura Castelli e Luigi Di Maio sulle tesserine che sarebbero già in stampa, circostanza smentita ...

Ecco come Matteo Salvini farà cadere il Governo : pronto per Palazzo Chigi : I palazzi della politica erano coscienti sin dall’inizio che il matrimonio Lega M5S fosse solo di facciata e destinato a

La rivoluzione della Lega : Salvini adotta il Tricolore come logo : Un cambiamento non ufficiale, ma evidente. Se ne sono accorti in molti e sicuramente anche gli elettori leghisti. La comunicazione del ministro Matteo Salvini , e della Lega, sta radicalmente ...

'Bomber' Salvini - 45 minuti di selfie con i sindaci che lo accolgono come una star foto : Ma Salvini è un bomber che " anche a suon di slogan " ha saputo infilarsi nella sterile linea difensiva dell'attuale politica italiana e a suo modo andare in gol .

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

Salvini : "La ruspa? Se finisce come ministro - ho seconda professione da demolitore" : Matteo Salvini oggi è salito sulla ruspa del genio militare che ha abbattuto una villa in via Roccabernarda, stabile confiscato al clan dei Casamonica. E dopo aver rivelato di essere stato minacciato ...

Salvini : 'Ho immensa stima per Gattuso come calciatore e allenatore' : ROMA - 'Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa' . Così il ministro dell'...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

Lite social tra Salvini e il rapper Gemitaiz : “Lui non sarà alla manifestazione di Piazza del popolo”. Ecco come gli risponde : Matteo Salvini ha lanciato sui social una campagna provocatoria in vista della manifestazione di Piazza del Popolo del prossimo 8 dicembre. Una serie di immagini che ritraggono personaggi che non saranno presenti alla manifestazione accompagnate dalla scritta “lui non ci sarà”. Oltre a Renzi e Juncker c’è anche il rapper Gemitaiz. La risposta – via instagram – non si è fatta attendere: “Matté, io ho più ...