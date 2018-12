Salto con gli sci | Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 | Kobayashi imprendibile | Forfang e

Salto con gli sci - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Maren Lundby perde la leadership della classifica in favore di Katharina Althaus. Lara Malsiner in top20 : La prima tappa della stagione per il Salto con gli sci femminile è andata in archivio con la vittoria della tedesca Katharina Althaus nella terza gara del weekend di Lillehammer sul Large Hill HS140. L’atleta teutonica con questo successo si è guadagnata anche la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo al termine della prima tappa norvegese, mentre la norvegese Maren Lundby ha perso terreno a causa della ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Katharina Althaus si impone sul Large Hill norvegese e vola in vetta alla generale. Elena Runggaldier a punti : Il primo weekend di gare della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile si è concluso con la vittoria della tedesca Katharina Althaus sul trampolino HS140 di Lillehammer davanti alla connazionale Ramona Straub e all’austriaca Daniela Iraschko-Stolz. La competizione è stata condizionata da un vento intermittente che ha rimescolato i valori in campo mettendo in difficoltà le due favorite Maren Lundby (22ma) e Sara Takanashi (11ma). La ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA : inizia la stagione con le staffette - Italia all’asSalto nella mista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...

Salto con gli sci – HS98 di Lillehammer : Malsiner chiude 14ª : Malsiner, buon risultato e piccoli rimpianti: chiude 14esima dopo il nono posto nel primo round. A punti anche Runggaldier Buon risultato con qualche piccolo rammarico per Lara Malsiner, che chiude al quattordicesimo posto la seconda gara di fila dall’HS98 di Lillehammer. Sul trampolino che l’anno scorso le ha regalato il miglior piazzamento in carriera (ottava), l’azzurra centra la finale col sesto punteggio ed è nona ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : trionfo a 17 anni per Lidiia Iakovleva! Maren Lundby seconda - 14° posto per Lara Malsiner : Quello che succede sul Lysgårdsbakken (HS98) di Lillehammer ha quasi dell’incredibile a raccontarlo: il Salto con gli sci femminile potrebbe aver trovato oggi un nuovo nome di cui parlare per molto tempo. La russa Lidiia Iakovleva, 17 anni compiuti ad agosto e alla sua quarta gara in Coppa del Mondo, riesce a mettere in fila tutte le atlete più quotate e a vincere per la prima volta nel circuito più ambito, dopo aver già mostrato molte ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Norvegia in trionfo con Forfang - sul podio Zyla e Kobayashi. Insam è fuori dalla zona punti : La prima gara della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci maschile si è conclusa con il successo del norvegese Johann Andre Forfang davanti al polacco Piotr Zyla e al giapponese Ryoyu Kobayashi. La gara disputata sul trampolino HS134 di Nizhny Tagil (Russia) ha riservato delle sorprese soprattutto nella prima serie a causa delle condizioni del vento molto variabili che hanno fatto la differenza in positivo per alcuni ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Seyfarth in trionfo per la prima volta davanti a Lundby e Takanashi - 16^Malsiner - 18^Runggaldier : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto femminile è cominciata con l’exploit clamoroso ed imprevedibile della tedesca Juliane Seyfarth, vincitrice della prima gara stagionale sul trampolino HS98 di Lillehammer davanti alle due favorite della vigilia Maren Lundby e Sara Takanashi. La 28enne teutonica non era mai riuscita a salire sul podio nel circuito maggiore ed aveva addirittura rischiato di non qualificarsi alla gara odierna (38^ ieri in ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Piotr Zyla davanti a tutti nelle qualificazioni - Alex Insam supera il taglio con il 26° punteggio : La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci si è aperta con l’affermazione del polacco Piotr Zyla nelle qualificazioni del trampolino HS134 di Nizhny Tagil, in Russia. La prova si è disputata in condizioni di meteo abbastanza variabili che hanno messo in difficoltà alcuni dei favoriti, abili comunque a strappare la qualificazione in extremis per la gara di domani. Zyla, terzo nella classifica generale di Coppa, ha ...

Salto con gli sci - sei gli atleti presenti al raduno di Kranj : l’obiettivo è prepararsi per le prime gare stagionali : Federico Cecon e i giovani al lavoro in Slovenia per quattro giorni: preparano il ritorno alle gare Saranno in sei ad allenarsi con il tecnico Roberto Cecon a Kranj, in Slovenia, per un raduno di quattro giorni. Federico Cecon, 24enne atleta del gruppo B della nazionale, più gli atleti juniores Andrea Campregher, Alexander Cecon, Francesco Cecon, Mattia Galliani e Robin Runggaldier lavoreranno da sabato 1 dicembre a martedì 4 in vista dei ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : Sara Takanashi impressiona e domina le qualificazioni - Malsiner e Runggaldier qualificate agevolmente : Il primo atto ufficiale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Salto con gli sci femminile è andato in archivio con il dominio della giapponese Sara Takanashi nelle qualificazioni del trampolino HS98 di Lillehammer, in Norvegia. La prima serie di salti della stagione ha visto la magnifica prestazione del fenomeno nipponico quattro volte vincitore della Sfera di Cristallo, che ha inflitto ben 15.2 punti di distacco alla seconda con un Salto di 96.0 ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Nizhny Tagil 2018 : Ryoyu Kobayashi a caccia di conferme dopo la doppietta di Ruka - Italia presente solo con Insam : dopo il weekend complicato di Ruka, in cui le condizioni meteorologiche estreme hanno condizionato in parte il programma, il circuito maggiore maschile di Salto con gli sci si trasferisce a Nizhny Tagil (in Russia) per la terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Sul trampolino HS134 russo si disputeranno due gare individuali in cui il giapponese Ryoyu Kobayashi proverà a confermare lo strapotere dimostrato in Finlandia per allungare in ...