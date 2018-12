Rugby – Vittoria con bonus per il Benetton | i Leoni sorridono contro i Kings

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : torna alla vittoria la Benetton Treviso - battuti i Southern Kings : Dai Kings ai Kings. Dopo quattro sconfitte consecutive la Benetton Treviso torna alla vittoria nel Guinness Pro 14 2018-2019: la compagine veneta infatti va ad imporsi nel decimo turno con i Southern Kings, che erano stati sconfitti poco più di un mese fa dalla franchigia italiana in casa. Anche in trasferta, in terra sudafricana, è il tricolore a trionfare: match durissimo risolto da un Hame Faiva davvero in forma strepitosa e autore di tre ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : spettacolare vittoria della Nazionale femminile - battuto il Sudafrica 35-10 : Ancora una volta Italia-Sudafrica a novembre, nei Test Match di Rugby, favorisce il Bel Paese. La situazione, rispetto a quella di due anni fa a Firenze però è molto diversa: questa volta sono le donne ad imporsi sulle rivali Sudafricane, battendole nello scontro diretto per 35-10 allo stadio Chersoni di Prato. Seconda vittoria in questo autunno davvero splendido per le azzurre. Partono forti le ospiti, che vanno in meta (l’unica della ...

Rugby – Italia in viaggio verso Padova - Zanni : “vittoria importante contro la Georgia. Ora testa all’Australia” : Dopo il successo per 28-17 sulla Georgia, l’Italia è in viaggio verso Padova con la testa alla prossima sfida contro l’Australia Mattinata di recupero in palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nella sua ultima giornata a Firenze. Gli Azzurri, dopo aver battuto la Georgia 28-17 nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 – partita che contestualmente ha inaugurato la serie di Test Match con il nuovo main sponsor ...

Rugby – O’Shea e Ghiraldini commentano la vittoria dell’Italia sulla Georgia : Il commissario tecnico O’Shea e capitan Ghiraldini nel post partita hanno detto la loro opinione sul trionfo ottenuto dagli Azzurri Il commissario tecnico della nazionale italiana Conor O’Shea ed il capitano di giornata degli Azzurri, il tallonatore Leonardo Ghiraldini, hanno incontrato la stampa in conferenza al termine della sfida tra l’Italia e la Georgia giocata quest’oggi a Firenze. Gli Azzurri hanno superato i caucasici nel ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 : azzurri convincenti - cinque mete per una vittoria necessaria : Italia Georgia: la cronaca Pronti via e la Georgia prova a fare la partita, ma sono gli azzurri a marcare per primi . Al 10 touche rubata e palla fino ai 5 metri, poi l'Italia conquista una punizione ...

Rugby - gli azzurri sfidano i colossi della Georgia - il capitano Ghiraldini : 'Abbiamo fame di vittoria' : Inoltre l'atavica propensione alla lotta dei Georgiani, già temuta da Giasone e degli Argonauti alla ricerca del vello d'oro in quelle terre lontane, ha reso il Rugby lo sport nazionale per i 5 ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton ad Agen per centrare la seconda vittoria consecutiva : Challenge Cup, atto secondo: il Benetton vuole bissare il successo dell’esordio contro il Grenoble e restare in vetta alla classifica: di fronte un’altra squadra francese, l’Agen, da affrontare questa volta il trasferta. Nella prima uscita i francesi hanno perso 54-22 contro gli Harlequins, rimanendo a quota zero. Domani alle ore 19.30 avrà il via il primo confronto assoluto tra queste due formazioni e per l’occasione il ...

Rugby - terza vittoria stagionale per il Benetton : stesi 28-5 i Southern Kings : I Leoni tornano a casa e conquistano la terza vittoria in campionato battendo i Southern Kings 28 a 5 guadagnando inoltre il punto di bonus offensivo Dopo tre settimane consecutive lontano dallo Stadio Monigo, i Leoni tornano a casa e conquistano la terza vittoria in campionato battendo i Southern Kings 28 a 5 guadagnando inoltre il punto di bonus offensivo. I Leoni partono subito con il piede sull’acceleratore, subiscono fallo in maul a ...