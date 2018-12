Rugby serie B | Sertori a fatica passa contro il Genova

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della settima giornata : settima giornata per il campionato di Serie A di Rugby femminile: nel Gruppo 1 Villorba e Colorno guidano con sette successi in altrettante partite, mentre nel 2 c’è l’Unione Capitolina al comando. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE 1 domenica, 02 dicembre 2018 12:30 Itinera CUS Torino – Rugby Monza 1949 19 : 5 Arbitro: Alessandro Torazza ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli USA - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli USA : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Nuova Zelanda - Inghilterra e Canada sugli scudi : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la seconda tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Girini : «Dobbiamo migliorare nella disciplina» : Roma – Breve sosta per il campionato di serie B che domenica sarà fermo in “ossequio” al test match che la Nazionale giocherà il giorno prima contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma. Il Rugby Frascati Union 1949 dopo aver racimolato due punti nelle ultime tre gare contro Afragola (fuori casa), Catania e Villa Pamphili (sul campo amico di Cocciano). Nell’ultimo match i frascatani si sono arresi per 25-11 al team capitolino che al ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della sesta giornata. Vola il Colorno : Sei su sei, un Colorno davvero imbattibile. La capolista del Gruppo 1 continua a mietere vittime e a vincere senza pause: nella sesta giornata arriva l’ennesimo trionfo, battendo per 65-0 il CUS Torino. Andiamo a rivivere questo turno della Serie A di Rugby femminile con i risultati e le due classifiche. GIRONE 1 domenica, 18 novembre 2018 12:30 Verona Rugby – Cus Milano Rugby ASD 0 : 83 Arbitro: Giona ...

Rugby Frascati Union 1949 - la serie B pareggia. Corona : «Non mi era mai successo in carriera» : Roma – Il risultato di parità nel Rugby è abbastanza inconsueto. Ma che uno dalla lunga esperienza come Luca Corona, coach della serie B del Rugby Frascati Union 1949 assieme a Claudio Girini, non ne avesse mai vissuto uno nella sua carriera di giocatore e allenatore è sicuramente particolare. «Ho vinto o perso svariate partite in extremis, ma non avevo mai pareggiato un match ufficiale» sorride l’allenatore facendo riferimento al 17-17 ...

Rugby serie C1 / L'Imola guasta il ritorno del Ravenna RFC sul rinnovato campo di via Isonzo : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 La cronaca del match La sfida si presenta difficilissima sulla carta per il Ravenna, una squadra giovane e in forte crescita, contro l'esperta Imola che milita in ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : risultati e classifiche della quinta giornata. Capitolina e Colorno guidano i gironi : Si rompe l’equilibrio nella quinta giornata del campionato di Serie A femminile di Rugby. Provano la fuga in due nei due gironi: Colorno e Capitolina sono al comando rispettivamente del gruppo 1 e gruppo 2. Andiamo a rivivere la giornata odierna, tante partite dai risultati nettissimi. GIRONE 1 domenica, 11 novembre 2018 12:00 Iniziative – Villorba Rugby – Valsugana Rugby Padova 12 : 5 Arbitro: Tommaso Battini ...

Rugby Frascati Union 1949 - Giamminonni e la serie C2 : «Proviamo a far crescere i ragazzi» : Roma – C’è una nuova coppia tecnica alla guida della serie C2 del Rugby Frascati Union 1949. Si tratta di Stefano Teotino e Stefano Giamminonni che hanno il compito di portare avanti l’attività del secondo XV tuscolano. Il primo era già all’interno del Rugby Frascati Union 1949 come dirigente, il secondo era con gli “Old” frascatani ed è alla prima esperienza da allenatore dopo una vita sportiva nel mondo della palla ovale. «Ho sempre ...

Rugby serie B – Parma supera Arezzo con un sonoro 43-7 : il racconto del match : Successo in scioltezza per Parma su Arezzo: gli emiliani di Liviu Pascu e “Mono” Gutierrez si impongono con un netto 43-7 sugli ospiti I gialloblù di Liviu Pascu e “Mono” Gutierrez, per l’occasione in completo bianco, archiviano la pratica Arezzo con un sonoro 43 a 7 che, per quanto si è visto in campo, va addirittura un po’ stretto. Il pallino del gioco è stato infatti costantemente in mano ai padroni di casa, con i toscani che, nelle ...

Rugby – I risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile : Continua il grande spettacolo del Rugby sui campi di tutta Italia: i risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile Nel girone 1 di Serie A maschile importante successo esterno della capolista Sitav Rugby Lyons che supera in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato per 10-26 centrando il bonus. Vittoria anche per l’Itinera CUS Torino che supera il CUS Milano tra le mura amiche del centro sportivo Albonico. ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Sempre in quattro a quota venti : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 20, seconda vittoria del Torino, mentre Pavia supera di misura Monza; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Nelve Neroverdi e stacca ulteriormente Ferrara, a riposo. Vittoriose anche Bologna e Bisenzio, infine pari tra Donne Etrusche e Torre del Greco. Girone 1 risultati Milano-Valsugana ...