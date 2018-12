Rugby – L’arca Gualerzi Amatori firma il tris | Modena ko | per i padroni di casa è il 3°

Rugby – Successo in trasferta per l’Arca Gualerzi Amatori : Rieti ko - espugnato il ‘Fulvio Iacoboni’ : Secondo Successo di fila per l’Arca Gualerzi Amatori che supera Rieti in trasferta con il punteggio di 31-12 Seconda vittoria consecutiva per l’Arca Gualerzi Amatori che espugna il “Fulvio Iacoboni” di Rieti conquistando la terza vittoria stagionale e allo scadere con la meta di Negrello il bonus offensivo. 31 a 12 il risultato finale con l’Arca Gualerzi che dopo un inizio in cui soffre l’attacco dei padroni di casa, preme ...