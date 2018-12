Rugby | il presidente Gavazzi consegna il cap numero 58 alla famiglia Becca | campione

sportfair

: Marco Anversa ritornerà a vestire la maglia dell’Amatori Rugby Alghero in questa stagione. L’apertura di Viadana, d… - AlgheroEco : Marco Anversa ritornerà a vestire la maglia dell’Amatori Rugby Alghero in questa stagione. L’apertura di Viadana, d… - veronasera : Una scelta fatta per «dare una scossa all'ambiente, allo spogliatoio e alla squadra», ha dichiarato la presidente R… - rugbylja : IL PRESIDENTE DEL SAMBUCETO LASCIA! Quando un presidente di un rugby club va via i motivi sono tanti e diversi, per… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ladelha ricevuto il cap ufficiale riconosciuto da FIR a tutti gli atleti internazionali che abbiano indossato la maglia azzurra in un test-match dal 1929 ad oggi Ladi Angelo, trequarti centro dell’Amatori Milano negli Anni ’30 e ’40, ha ricevuto ieri sera dalfederale Alfredoil cap ufficiale riconosciuto da FIR, a partire dal 2013, a tutti gli atleti internazionali che abbiano indossato la maglia azzurra in un test-match dal 1929 ad oggi.A ricevere il cap58 dalle mani delfederale le figlie di Angelo, scomparso nel 1996 all’età di 79 anni, Annamaria e Maria, che non era stato possibile rintracciare cinque anni orsono in occasione della cerimonia organizzata presso il Salone d’Onore del CONI e nel corso della quale erano statiti oltre 400 caps agli Azzurri di ogni epoca o ai loro parenti ...