Rossi | arriva la prima gioia del 2018 | vince la 100 km dei campioni

In occasione dei The Game Awards 2018 potrebbero arrivare novità sul pRossimo Dragon Age : Bioware mostrerà un nuovo trailer per l'atteso Anthem ai The Game Awards la prossima settimana e, probabilmente, svelerà qualche novità su Dragon Age, stando a quanto riportato da VG247.com.Il boss di Bioware, Casey Hudson, dopo aver confermato il video per Anthem, ha accennato a possibili notizie su Dragon Age."Sapete che stiamo anche lavorando su alcune cose segrete di Dragon Age", ha detto Hudson sul blog di Bioware. "Dragon Age è un ...

Dal pRossimo show di Conan O'Brien potrebbero arrivare novità su Death Stranding : Siete in trepidante attesa di novità sul prossimo gioco di Hideo Kojima, Death Stranding? Bene, forse abbiamo delle buone notizie per voi.Stando a quanto emerso su ResetEra, Conan O'Brien sarebbe in Giappone e avrebbe in programma un tour negli studi di Kojima Productions. O'Brien, dunque, potrebbe condividere qualche interessante novità sull'attesissimo gioco.Hideo Kojima e Conan O'Brien sono amici, questa è cosa nota, e già nel mese di ...

Vasco Rossi concerti 2019 San Siro : biglietti - prezzi - come arrivare - parcheggi : Vasco Rossi concerti 2019. Il kom torna a suonare dal vivo con nuove date del suo Non Stop Live 2019. L’artista sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano il 1-2-6-7-11-12 giugno 2019. Inoltre il Blasco sarà live anche allo stadio di Cagliari, ma le date non sono ancora state comunicate. Ecco di seguito le maggiori informazioni su dove acquistare i biglietti, prezzi, come arrivare a San Siro e parcheggi. Vasco Rossi ...

Obi-Wan Kenobi arriva in Star Wars Battlefront 2 la pRossima settimana : Grievous è uno dei personaggi più popolari di Star Wars e recentemente è entrato a far parte di Star Wars Battlefront II. Secondo EA, "addestrato nelle arti Jedi dallo stesso conte Dooku, sarai in grado di ispirare la paura nei tuoi nemici mentre prendi il controllo del temibile generale Grievous." Tuttavia, c'è dell'altro in arrivo per il gioco.Come segnala Windowscentral, il 28 novembre 2018 Star Wars Battlefront II riceverà un nuovo ...

Arriva il cofanetto di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi per i 40 del disco : : A 40 anni dal rilascio dell'album, Arriva il cofanetto di Ma cosa vuoi che sia una canzone di Vasco Rossi. Si tratta del secondo compleanno importante per il rocker di Zocca, che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 40 per il suo 45 giri di debutto - Jenny/Silvia - che ha celebrato con il grande evento a Modena Park. Il 2018 è invece l'anno di Ma cosa vuoi che sia una canzone oltre che di La Verità, che sarà rilasciato in cd, vinile e ...

Ecco le pRossime aperture di Starbucks in Italia (e arriva il Frappuccino) : Dopo aver aperto il suo primo locale in Italia, Starbucks ha annunciato le prossime inaugurazioni, a Milano e in Italia. Tutti locali tradizionali, dove si potrà ordinare il tanto atteso Frappuccino. La compagnia americana, fondata nel 1971, ha annunciato oggi l’apertura di altri tre punti nel capoluogo lombardo entro la fine del 2018. Si comincia oggi a Milano con il primo Starbucks tradizionale in corso Garibaldi. Sabato inaugura il secondo, ...

Arriva il vinile de La Verità di Vasco Rossi - già in pre-order online : dove trovarlo nei negozi : Vista l'ottima accoglienza all'esordio lo scorso weekend, La Verità di Vasco Rossi si prepara a diventare uno dei brani più trasmessi in radio e scaricati dalle piattaforme digitali dopo l'atteso debutto venerdì 16 novembre, con il video ufficiale diretto da Pepsy Romanoff che ha raggiunto i canali online ottenendo in pochi giorni oltre un milione e 300mila visualizzazioni solo su Youtube. Oltre ad essere disponibile per l'ascolto in ...

'Siete pronti? Sta per arrivare la mia nuova canzone'. Vasco Rossi presenta il brano 'La verità' : In radio da venerdì 16 novembre la canzone del Blasco nazionale. L'annuncio in uno dei suoi celebri 'clippini' su Facebook

La verità è il nuovo singolo di Vasco Rossi - a sorpresa arriva il titolo che ribalta rumors e anticipazioni : Non c'è da stare tranquilli, se si tratta del nuovo singolo di Vasco Rossi, soprattutto nelle settimane che ne anticipano il rilascio. Il Blasco sta infatti per tornare con un nuovo brano che porterà in radio dal 16 novembre e che prenderà il titolo di La verità. Il ribaltone era comunque atteso, anche se ormai sembrava dato per certo un ritorno in Tempi moderni che comunque l'artista si era guardato bene dal confermare. Dopo settimane ...

State Of Decay 2 : la pRossima settimana arriva l'aggiornamento gratuito Zedhunter : Daybreak Games ha annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per State of Decay 2, in occasione del X018 di ieri notte, riporta Techraptor.In uqesto nuovo update, chiamato Zedhunter, avremo inclusi una serie di contenuti tra cui armi, equipaggiamento e diversi modi di giocare. Una nuova arma che potremo vedere inclusa è la balestra, un ottimo modo silenzioso per eliminare gli zombi. Ci saranno un totale di otto balestre inedite.Avremo anche 6 ...

Sci di fondo - Luca Del Fabbro : “Dal pRossimo anno mirino sulle Olimpiadi del 2022 - ma se arrivasse prima la convocazione in Coppa del Mondo…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Luca Del Fabbro, 19enne di Forni Avoltri, in provincia di Udine, tesserato per il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, lo scorso anno ha fatto incetta di titoli a livello giovanile ed in questa stagione affronterà l’ultimo anno con gli juniores prima del grande salto tra i seniores, che avverrà nella prossima stagione. Visti gli ottimi risultati però non è impensabile che la chiamata in Coppa del Mondo possa giungere ...

MotoGp – Marquez - la caduta di Rossi e la vittoria a Sepang : “Vale meritava di arrivare alla fine - ho guidato col cuore” : Marquez si aggiudica il Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Honda al termine della gara di Sepang Marc Marquez trionfa ancora: lo spagnolo della Honda ha conquistato il Gp della Malesia, approfittando della caduta di Valentino Rossi a quattro giri dal termine dalla gara di Sepang, regalando al suo team il titolo Costruttori. Una gara complicata per il campione del mondo, partito dalla terza fila: “partivo dalla terza ...

Tony Cairoli sfida Rossi : 'Voglio arrivare al decimo titolo prima di Valentino' : Spero io, ma ha tutte le carte in regola per farcela, solo che lì la moto conta molto e da noi il pilota fa più la differenza ha scherzato il campione di motocross nel Festival dello Sport di Trento -...

Secondo un annuncio di lavoro di Infinity Ward il pRossimo Call of Duty potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il prossimo Call of Duty del 2019 sarebbe in lavorazione presso Infinity Ward e gli sviluppatori stanno cercando personale da aggiungere al proprio team. Secondo l'ultimo annuncio di lavoro della compagnia, sembra che il nuovo sparatutto arriverà anche su console di prossima generazione.Come riporta Segmentnext, Infinity Ward ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn e nella descrizione viene indicato un possibile Call of Duty ...