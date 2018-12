Roma | Zaniolo è l' erede del Ninja Ma l' ex Inter sogna Kakà

Da Santon e Zaniolo a Spalletti e Nainggolan : Roma-Inter è la sfida degli ex : Da una parte ci saranno Zaniolo, Santon e Juan Jesus, dall'altra Spalletti, Politano e forse anche Nainggolan, di fatto l'uomo più atteso. Ma anche se il ninja non ce la dovesse fare, Roma-Inter resta ...

Roma-Real Madrid - le pagelle : Nzonzi è un fantasma. Zaniolo - tanta qualità : ROMA Come tira un alito di vento, la Roma prende il raffreddore e poi la bronchite. Il gol di Bale è il confine tra la speranza e il mezzo disastro. Zaniolo fa una bella figura, gli altri sono vivi a ...

Roma-Real - Di Francesco : “Siamo fragili emotivamente. Zaniolo migliore in campo” : A margine della gara dell’Olimpico tra Roma e Real Madrid, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: “Mi era piaciuta l’intraprendenza del primo tempo, li abbiamo attaccati molto alti. Ma non possiamo ricadere nei soliti errori e nella fragilità emotiva. Ogni volta che prendiamo gol smettiamo di giocare. Ne abbiamo parlato tantissimo, ma facciamo sempre gli stessi ...

Roma-Real Madrid 0-0 La Diretta Schick al posto di Dzeko - c'è Zaniolo trequartista : Roma e Real Madrid si sfidano all'Olimpico nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League: entrambe le squadre, reduci rispettivamente dai successi in trasferta con CSKA Mosca e...

Roma - Zaniolo : da Madrid al Real - l'emergenza risveglia il talent : Per tanti motivi: perché su quel palcoscenico si possono raccogliere soldi, perché certe partite ti fanno sentire grande e perché in una notte finisci all'attenzione del mondo. Ecco perché, dallo ...

Roma - Zaniolo titolare a Udine? Lui è carico : "Devo ripagare la fiducia" : La grande novità di Udine potrebbe essere proprio lui, Nicolò Zaniolo, il baby arrivato a Roma nell'ambito della trattativa che ha portato Nainggolan all'Inter e che con il passare del tempo sta ...

Pezzella cancella Dzeko - Zaniolo stupisce : i duelli di Fiorentina-Roma : Pezzella vs Dzeko Una vigilia animata per il difensore argentino per colpa di Halloween e di una mascherata non proprio felice per il mondo arabo. Ma con il vero volto la Fiorentina va sul sicuro. ...

Fiorentina-Roma : le formazioni ufficiali - Di Francesco sceglie Zaniolo : Fiorentina-Roma– Aria di big match al Franchi di Firenze. I viola ospitano una Roma in lenta ripresa, che dopo il ko contro la Spal ha saputo confermarsi in Champions e ripartire in campionato. Buono, ma solo nel risultato, l’1-1 di Napoli: i giallorossi hanno saputo strappare un punto al San Paolo sfruttando le poche occasioni […] L'articolo Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali, Di Francesco sceglie Zaniolo proviene da ...

Fiorentina-Roma - le probabili formazioni : dubbio Cristante-Zaniolo : “Siamo in ritardo rispetto alle altre ma c’è tutto il tempo per recuperare e agganciare chi sta avanti, non mi piace adesso dire che lotteremo per il quarto posto. Il Milan dopo il derby era sotto e aver vinto 2 gare gli ha permesso di accorciare, nelle ultime 7 abbiamo perso solo una partita, come […] L'articolo Fiorentina-Roma, le probabili formazioni: dubbio Cristante-Zaniolo proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Roma - ag. Zaniolo : 'Ecco perché l'Inter lo ha venduto. Via a gennaio? Monchi...' : ... parla a vocegiallorossa.it : 'È un trasferimento nato dall'esigenza da parte dell'Inter di avere un giocatore pronto subito, Radja Nainggolan, ndr, e dalla politica della Roma di prendere i migliori ...

Roma - Zaniolo : 'De Rossi mi riempe di consigli. Ad oggi il bilancio è positivo' : È un'emozione grandissima, poi non ho pensato alla parte esterna e mi sono concentrato sul campo', ha detto il centrocampista a Sky Sport. Dopo il Bernabeu è arrivato anche l'esordio in campionato ...

Roma - Zaniolo : “Seguo i consigli di De Rossi. Il mio modello è…” : Dalla Primavera dell’Inter al Bernabeu, passando per la Nazionale. La carriera di Nicolò Zaniolo ha avuto una svolta improvvisa la scorsa estate, quando è finito in giallorosso nell’ambito dell’operazione Nainggolan. Per il 19enne centrocampista originario di Massa è iniziata un’ascesa che gli sta riservando grandi soddisfazioni, prima su tutte la convocazione di Mancini quando non aveva neanche fatto il suo debutto ...