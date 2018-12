Roma | un viaggio verso il futuro

Caterina Balivo e il suo primo Roma nzo - Gli uomini sono come le lavatrici - viaggio sentimentale da Napoli a Milano : Ammiratori e curiosi in attesa di un autografo e un selfie con Caterina Balivo . Pubblico in piedi alla libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo a Roma, piena per la presentazione di Gli uomini ...

Il 2 novembre degli antichi Roma ni : dal viaggio nell’Ade di Enea ai Parentalia : Gli antichi temevano la morte: dalla mitologica discesa di Orfeo agli inferi alla leggendaria catabasi di Enea , l’immaginario greco e romano ha creato un suggestivo universo di simboli e rituali legati all'oltretomba che aveva il compito di esorcizzare il profondo timore che l’aldilà stesso suscitava. Ma la morte, per gli antichi , è anche indissolubilmente legata alla vita: come ci spiega il mito di Proserpina.Continua a leggere

"In Vietnam. Digressioni di Viaggio" - il Romanzo-reportage di Stefano Calzati per immergersi nelle atmosfere della "perla d'Oriente" : Sembra di respirare aria densa, aria di un paese in cui il ricordo dell'odore del napalm è ancora forte. Sembra di avere addosso la viscosità del clima tropicale della giungla urbana di Ho Chi Minh, conosciuta anche come "perla dell'Oriente". Leggendo le pagine che Stefano Calzati ci ha regalato col suo In Vietnam. Digressioni di Viaggio(Prospero Editore, 2018) sovvengono immagini di posti solcati da cicatrici lunari e fogne, ...