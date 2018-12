Roma | “Spelacchio is Back” | l’albero di Natale di piazza Venezia arriva stanotte

meteoweb.eu

: Lo avevano dato per morto. È tornato. E ha fame di applausi. #Spelacchio vi aspetta a Roma dall’8 dicembre. - NetflixIT : Lo avevano dato per morto. È tornato. E ha fame di applausi. #Spelacchio vi aspetta a Roma dall’8 dicembre. - dileguossi : RT @leggoit: «Spelacchio is back», l'albero di Natale di Roma arriva stanotte - fabiettoMV : @virginiaraggi @spelacchio @Roma Ce vo veramente poco a fa mejo de sto schempio. A volte il silenzio sarebbe dovuto -

(Di domenica 2 dicembre 2018) L’albero diche si ergerà in, arriverà: l’abete naturale che illuminerà il centro della Capitale durante le festività natalizie quest’anno proviene da Cittiglio, in provincia di Varese, ed è sponsorizzato da Netflix. Domani in programma sia installazione che allestimento dell’abete che verrà ufficialmente acceso e inaugurato l’8 dicembre alla presenza del sindaco Raggi. L’albero è alto oltre 20 metri e sarà addobbato con 60mila led e 500 sfere argentate e rosse. Nei giorni scorsi il sindaco Raggi annunciava con queste parole il suo arrivo: “Ladies and Gentlemen Spelacchio is Back in!“. “Spelacchio” è il soprannome dato lo scorso anno all’abete rosso posizionato inL'articolo, “Spelacchio is Back”: l’albero didi...