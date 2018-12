Roma-Inter | Totti | “Zaniolo | come si fa a non vedere un fallo così?”

Serie A - Roma-Inter 2-2 : gol di Keita - Under - Icardi e Kolarov - rigore - : Gol, emozioni e recriminazione. All'Olimpico è un pareggio dal sapore dolceamaro per Roma e Inter: Di Francesco può essere orgoglioso della prova dei suoi viste le tante assenze: bene Zaniolo e Schick,...

Roma e Inter gol e spettacolo all'Olimpico : i giallorossi riprendono 2-2 i nerazzurri : L'Inter di Luciano Spalletti va avanti per ben due volte contro la Roma di Eusebio Di Francesco, con Keita e Icardi, ma viene ripreso dai gol di Under, una rete meravigliosa, e il rigore di Kolarov assegnato grazie al Var per fallo di mano di Brozovic. La partita è stata equilibrata con i nerazzurri che hanno avuto qualche chance in più per colpire e con i giallorossi che hanno anche colpito un legno con Florenzi nel primo tempo. Con questo ...

Roma-Inter - Totti furioso nel post partita contro il Var : “è una vergogna” : Roma-Inter, Francesco Totti ha tuonato dopo quanto accaduto oggi sotto la direzione arbitrale di Rocchi all’Olimpico: episodi molto controversi Roma-Inter, Francesco Totti furibondo nel post partita. L’ex calciatore romanista, attualmente nella dirigenza giallorossa, si è presentato ai microfoni di Skysport per parlare dell’episodio del calcio di rigore non assegnato da Rocchi per atterramento di Zaniolo in area di ...

Arbitro Rocchi - VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter/ Video - D'Ambrosio graziato e poi la beffa di Keita - IlSussidiario.net : Arbitro Rocchi, VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter: Video. Il difensore nerazzurro D'Ambrosio graziato e poi arriva la beffa con il gol di Keita

