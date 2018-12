calcioweb.eu

: Ma che incredibile colpo di scena! (Ossia si è montata la panna e a tutti andava bene montarla) @LaStampa - mattiafeltri : Ma che incredibile colpo di scena! (Ossia si è montata la panna e a tutti andava bene montarla) @LaStampa - boncompagni23 : # Non è l'arena immagine che Italia esce dal programma è quello di un popolo di merda governato da uno stato ancor… - CalcioWeb : #Roma, incredibile a #Trigoria: stop in allenamento per un altro calciatore -

(Di domenica 2 dicembre 2018) In casa, l’emergenza infortuni è ormai acclarata, soprattutto dopo aver perso in 4 giorni tre titolari come El Shaarawy, Pellegrini e Dzeko. Queste tre defezioni sono state parzialmente compensate dalla ritrovata disponibilità di Pastore e Perotti i quali, però, mancando da diverso tempo, non possono essere già pronti per scendere in campo dall’inizio. Nelle ultime ora, invece, l’ennesimo problema che priverebbe Di Francesco anche del quarto titolare in zona offensiva: Cengiz Under. Il turco ha accusato un problemino muscolare nell’di ieri e, per quanto sia stato convocato, potrebbe non essere in grado ad iniziare il match. Nella conferenza di ieri, il tecnico giallorosso aveva suggerito che avremmo visto Under sulla corsia destra della batteria di trequartisti alle spalle di Schick, ma adesso è più facile che venga messo in atto il piano ...