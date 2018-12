romadailynews

: Non si occupano di altro se non attaccare i giornalisti che fanno solo il loro lavoro. Questo è il risultato del cl… - pinapic : Non si occupano di altro se non attaccare i giornalisti che fanno solo il loro lavoro. Questo è il risultato del cl… - romadailynews : Roma: adesso o mai più, contro l’Inter per rilanciare la stagione: Roma – Il posticipo… - carrsandro : La Procura di Roma: 'Insultare sui social non è reato, ma uno sfogo'-TGcom24 Adesso posso affermare che la Sboldrini è una stronza!!!! -

(Di domenica 2 dicembre 2018)– Il posticipo della domenica sera vedrà laospitare l’Inter allo stadio Olimpico capitolino. Alle ore 20.30 giallorossi e nerazzurri si contenderanno l’intera posta in palio difronte ad una buona cornice di pubblico, nella giornata numero 14 della massima divisione calcistica italiana. Per i padroni di casa e il suo tecnico l’ennesima chance di rilancio, l’ennesima occasione per provare a raddrizzare unache sin qui ha regalato più amarezze che gioie. I 19 punti in classifica e, soprattutto, il ritardo sull’ultimo posto valido per accedere alla prossima Champions League, non possono far dormire sonni tranquille al mister e i suoi ragazzi. Ecco perchè la sfida odierna diventa una vera e propria ultima spiaggia sia per Di Francesco, sia per gli uomini in campo. Il primo perché, a detta dell’opinione comune, in caso di mancato ...