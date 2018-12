Rogo uccide migrante in Calabria | Oliverio contro Salvini | ' Assurdo sancire fine Sprar'

Blastingnews

: @Iperbole_ Si chiama “bigottismo”. Opere liriche “spinte” non ne ho mai viste. Nella Carmen femminicidio e femminis… - 17VLR : @Iperbole_ Si chiama “bigottismo”. Opere liriche “spinte” non ne ho mai viste. Nella Carmen femminicidio e femminis… - salvo_24r : RT @Noviolenzadonne: La mentalità dei #Pillon dei #Fontana e dei #SalviniDimettiti uccide donne e bambini! Il #femminicidio non si previene… - Noviolenzadonne : La mentalità dei #Pillon dei #Fontana e dei #SalviniDimettiti uccide donne e bambini! Il #femminicidio non si previ… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) San Ferdinando è un piccolo centro a pochi chilometri da Gioia Tauro, in provincia di Reggio, ed è diventato tristemente famoso per la sua tendopoli che accoglie centinaia di migranti che operano come lavoratori stagionali nella piana circostante. Attorno ad essa è sorta anche una baraccopoli abusiva dove trovano rifugio altri migranti. baraccopoli dove nella notte unha ucciso il giovane Jaiteh Suruwa, 18 anni. Le fiamme si sono prorogate in diverse strutture e sono state la diretta conseguenza di un fuoco che era stato acceso probabilmente per ripararsi dal freddo. Il giovane gambiano è morto senza accorgersene. Non è il primo caso di morte analoga a San Ferdinando e sulla questione è intervenuto il governatore dellaMario, esponente del Pd, che ha avuto modo di chiamare in causa il ministro dell'Interno Matteosi schierai ...