: • Cyber News • #Rogo in casa a Porto Torres, un morto - Cyber_Feed : • Cyber News • #Rogo in casa a Porto Torres, un morto - Enric0Chessa : Tragedia nella notte a Porto Torres: 25enne muore nel rogo della sua casa, grave la madre - Cronaca - la Nuova Sard… - radiosintony : #Sassari, incendio in una casa a Porto Torres: morto un 25enne, grave la madre I vigili del fuoco hanno tratto in s… -

E' di une un ferito il bilancio di un incendio scoppiato alle prime luci dell'alba in una palazzina di tre piani a Poarto, nel Sassarese. I vigili del fuoco, accorsi sul posto dopo la richiesta di aiuto, sono riusciti a portare fuori dall'appartamento due persone, madre e figlio. Purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ancora sconosciute le cause del.(Di domenica 2 dicembre 2018)