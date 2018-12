Risultati Ligue 1 | il Psg frena a Bordeaux | il Marsiglia delude

calcioweb.eu

(Di lunedì 3 dicembre 2018) Col posticipo trae Paris Saint Germain, si chiude la quindicesima giornata del campionato francese. I girondini mettono fine al filotto di vittorie consecutive dei campioni di Francia costringendoli al pareggio: gli uomini di Tuchel passano al 34′ con Neymar, a cui risponde Briand in avvio di ripresa; Mbappé firma il provvisorio 2-1, poi a 6 minuti dal gong l'ex atalantino Cornelius punisce i parigini. Non va oltre lo 0-0 interno ildi Garcia, che non riesce a riprendere fiato dopo lante parentesi europea. Sugli altri campi di giornata, lo Strasburgo rifila un gran poker a domicilio al Rennes, mentre termina con un pirotecnico 2-2 la gara tra Tolosa – in inferiorità numerica dal 5′ – e Dijon.Classifica, prime posizioni: Paris Saint Germain 43, Montpellier 29, Lione 28, Lilla 27,26.