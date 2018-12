Risultati Liga | rallentano Atletico e Siviglia | Barcellona di nuovo in vetta

Bundesliga - dodicesima giornata : i Risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Dortmund allunga in vetta : Bayern MONACO-DUSSELDORF 3-3 17' Süle , B, , 20', 58' Müller , B, , 44', 77', 93' Lukebakio Il Bayern continua il suo momento negativo e rimanda l'appuntamento con la vittoria per il terzo ...

Risultati Liga - tonfo Barcellona : incredibile sconfitta contro il Betis : Risultati Liga – incredibile risultato nella giornata di oggi e valida per la Liga spagnola, clamoroso tonfo interno del Barcellona, niente da fare per i blaugrana nella gara davanti al pubblico amico contro il Betis. Doppio vantaggio ospite con Junior e Joaquin, accorcia le distanze Messi ma Lo Celso e Canales chiudono definitivamente i conti. Reazione del Barcellona con Vidal ed ancora Messi ma non basta per conquistare un ...

Bundesliga - decima giornata : i Risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...

Bundesliga : nona giornata - i Risultati delle partite del sabato. Stop Borussia Dortmund - il Bayern si rifà sotto : Borussia Dortmund-HERTHA BERLINO 2-2 27' e 61' Sancho , B, , 41' e 90' su rig. Kalou , H, Rallenta il Borussia Dortmund di Favre. Al Westfalenstadion i gialloneri passano due volte in vantaggio ma si ...

Bundesliga : il Bayern vince in trasferta - beffa Borussia nel finale [Risultati] : Bundesliga RISULTATI- Il Borussia resta primo in classifica ma il Bayern Monaco accorcia le distanze. La squadra di Dortmund ha pareggiato in casa contro l’Herta (beffa negli ultimi secondi di partita). Il Bayern Monaco sbanca Magonza portando a casa i tre punti (2-1). Vittoria del Wolfsburg in trasferta contro il Dusseldorf. L’Augusta batte 2-1 l’Hannover fuori casa. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Bundesliga - i Risultati dell'ottava giornata : Borussia Dortmund a valanga - il Bayern Monaco torna a vincere : Il sabato dell'ottava giornata di Bundesliga non ha tradito le attese, regalando come al solito emozioni e tanti gol. Il messaggio più importante è stato quello lanciato dal Bayern Monaco, tornato ...

Risultati Bundesliga - il Bayern Monaco si riscatta : Dortmund fantastico : Risultati Bundesliga – Si sono giocate altre importanti partite per quanto riguarda la Bundesliga, successo da parte del Bayern Monaco contro il Wolfsburg che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni, mattatore dell’incontro l’attaccante Lewandowski, autore di una doppietta. fantastico il percorso del Dortmund, per i gialloneri vittoria in trasferta anche contro lo Stoccarda, momento fantastico per Paco Alcacer, ancora ...

Liga - i Risultati dell'ottava giornata : pari Barcellona a Valencia - il Siviglia vola primo : una Liga che non finisce di stupire. Dopo otto giornate, il campionato spagnolo continua a non avere un padrone. Le grandi, infatti, proseguono nel loro cammino a singhiozzo e la classifica è più ...

Risultati Bundesliga e la classifica : gol ed emozioni tra Dortmund e Augusta [FOTO] : Risultati Bundesliga e la classifica – Si sono giocate importanti gare valide per la Bundesliga, spettacolo e gol nella gara tra il Borussia Dortmund e l’Augusta, per i padroni di casa in gol anche Gotze. Colpo grosso dello Schalke 04 che ha vinto con il punteggio di 0-2 contro il Dusserdolf, fa valere il fattore campo l’Hannover contro lo Stoccarda, nel’ultimo match pareggio a reti inviolate tra Magonza ed Hertha. ...

Risultati Bundesliga - tutto facile per il Norimberga : Risultati Bundesliga – Si sono concluse importanti partite valide per la Bundesliga, importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Netto successo del Norimberga contro il Dusseldorf, vince anche lo Stoccarda davanti al pubblico amico contro il Werder Brema. Gol e spettacolo tra Wolfsburg e Monchengladbach, blitz del Lipsia. Risultati Bundesliga Hoffenheim-RB Lipsia 1-2 Norimberga-Dusseldorf 3-0 Schalke-Magonza ...

Bundesliga - Risultati 5a giornata : frena il Bayern Monaco : Gli uomini di Kovac impattano 1-1 con l'Augsburg e mettono fine alla striscia di 4 vittorie consecutive. Werder Brema, 3-1 all'Hertha Berlino, e Borussia Dortmund, 7-0 rifilato al Norimberga, dividono ...

Liga - Risultati 6a giornata : sconfitte per Real Madrid e Barcellona : L'ex Milan André Silva grande protagonista, doppietta, nel 3-0 del Siviglia sui Blancos, mentre i Blaugrana perdono 2-1 contro il Leganes