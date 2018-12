Rimprovera 5 ragazzi stesi sui sedili di un treno Lecco-Milano e viene aggredito a calci

huffingtonpost

(Di domenica 2 dicembre 2018), colpito al volto a pugni e insultato, solo perché ha chiesto a un gruppo di cinque giovani di non restare sdraiati suidel, occupando cinque file di posti, quando i passeggeri accalcati erano tutti costretti a stare in piedi. E' quanto accaduto ad un 55 enne brianzolo, picchiato selvaggiamente su unregionalePorta Garibaldi sotto gli occhi della moglie, venerdì mattina.A strapparlo dalle grinfie dei suoi aggressori, tuttidi età compresa tra i 18 e i 25 anni, un poliziotto fuori servizio. Bloccati sulla banchina della stazione di Monza dagli agenti della Polfer accorsi in supporto del collega, tre dei cinquesono stati arrestati per lesioni aggravate in concorso, due denunciati a piede libero."Non è educato stare sdraiati sui, non vedete che ci sono decine di persone in piedi?". ...