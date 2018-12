Reggio Emilia - incidente stradale a Castellarano : un morto e 5 feriti - : Una macchina con a bordo sei ragazzi tra i 24 e i 31 anni è uscita di strada ed è precipitata in un dirupo. La vittima è un 25enne, gli altri giovani che erano a bordo sono ricoverati in gravi ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Ricky Ledo - capocannoniere del campionato - saluta Reggio Emilia : Ricky Ledo, capocannoniere della Serie A 2018-2019 con 23.5 punti di media e un massimo di 41 contro Cantù, non è più un giocatore della Grissin Bon Reggio Emilia. La formazione allenata da Devis Cagnardi, che ha già visto Spencer Butterfield, già infortunato, far perdere le proprie tracce dopo esser andato negli Stati uniti, perde dunque la sua principale fonte di punti in questa travagliata annata. Il rapporto tra Ledo e la Pallacanestro ...

Nasce il gruppo +Europa a Reggio Emilia e a Parma : La riforma delle Istituzioni Europe in ottica democratica, una Politica Comune in tema di difesa, immigrazione, debito e fisco. Al termine dell'Assemblea sono state elette le cariche sociali. Luca ...

Basket - Ledo rescinde con Reggio Emilia : la “Reggiana” torna sul mercato : Ricardo Julio Ledo ha rescisso il proprio contratto con la Pallacanestro Reggiana, il comunicato è arrivato oggi tramite il sito ufficiale della società Pallacanestro Reggiana comunica di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto con l’atleta Ricardo Julio Ledo. “Ringraziamo Ledo per il suo contributo in questa prima parte di stagione – ha dichiarato il Direttore Sportivo biancorosso Alessandro Frosini – Purtroppo non c’erano più ...

Reggio Emilia - festa di Capodanno in piazza con Daniele Silvestri : La festa per il Capodanno 2019 a Reggio Emilia avrà la colonna sonora di Daniele Silvestri. Il cantante romano, infatti, sarà il protagonista musicale del Veglione dell'Ultimo dell'Anno organizzato per lunedì 31 dicembre in piazza Martiri del 7 luglio. Per il festoso evento di San Silvestro la scelta della città Emiliana è quindi caduta su di un artista amato da più generazioni, un grande interprete che è al top della scena musicale da decenni e ...

Cultura - creatività artistica e formazione crescono stabilmente insieme a Reggio Emilia : SI vogliono perciò sviluppare nuove opportunità sia dal punto di vista di spettacoli e produzioni, sia rispetto allo sviluppo dei talenti del territorio e dei mestieri delle arti. In questo vi sarà ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Pistoia espugna Reggio Emilia con un tiro dalla media di Kerron Johnson a mezzo secondo dalla fine : Pistoia ci ha preso gusto: dopo la vittoria a Sassari, arriva anche quella a Reggio Emilia per 82-84, grazie a un tiro di Kerron Johnson a cinque decimi dalla fine dela partita. Si apre così, con quest’anticipo a tinte sorprendenti, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019. Per la formazione di Devis Cagnardi si rivelano dunque insufficienti i 22 punti di Ricky Ledo, come pure i 15 di Pablo Aguilar e i 13 di Riccardo Cervi. Quella ...

Risultati Serie A Basket – Pistoia trionfa su Reggio Emilia nell’anticipo dell’8ª giornata : Grissin Bon Reggio Emilia ko: Pistoia manda al tappeto Ledo Riccardo e compagni e si aggiudica un’importante vittoria per soli 2 punti L’ottava giornata di Serie A di pallacanestro maschile si è aperta con l’anticipo del sabato tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Oriora Pistoia. Una sfida di bassa classifica che ha visto Pistoia avere la meglio sui padroni di casa: Reggio Emilia si è infatti dovuta arrendere ai ...

Batterio killer a Reggio Emilia - altri due morti. Stop alle macchine cuore-polmone : Reggio Emilia, 22 novembre 2018 - La morte viene dall'acqua . Da quella utilizzata per raffreddare macchinari ospedalieri per la circolazione extracorporea cui vengono attaccate le persone sottoposte ...

Reggio Emilia - schianto sulla provinciale : muore ragazza di 19 anni - viaggiava accanto al padre : Arijana Seferi, una ragazza di 19 anni di origini macedoni, è morta dopo un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Reggio Emilia. viaggiava accanto al padre di 41 anni, rimasto ferito.Continua a leggere

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Avellino espugna Reggio Emilia - successo casalingo per Bologna su Torino : Avellino vince in trasferta a Reggio Emilia, la Virtus Bologna mantiene il fattore campo e batte Torino: i Risultati della 7ª giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona su Varese nel lunch match, la settima giornata della Serie A di Basket prosegue con altri due match nel primo pomeriggio. Può sorridere Avellino che trova un importante successo in trasferta a Reggio Emilia, consolidando la posizione Playoff. Gli irpini ...

Don Camillo Monsignore ma non troppo/ Nel film i fatti di Reggio Emilia del 1960 - oggi - 17 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Don Camillo, Monsignore ma non troppo, la trama e il cast del film in onda su Rete 4 oggi, sabato 17 novembre 2018 con Fernandel.