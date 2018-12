Regeni,il Cairo:no indagini su 7 agenti

: L’inerzia delle autorità egiziane ha spinto la procura di Roma ad indagare direttamente gli 007 del Cairo Bene ha… - lauraboldrini : L’inerzia delle autorità egiziane ha spinto la procura di Roma ad indagare direttamente gli 007 del Cairo Bene ha… - amnestyitalia : La Procura procederà senza più attendere le mosse del Cairo. #veritapergiulioregeni via @Corriere - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @AlfioKrancic: Il governo italiano è ai ferri corti con l'Egitto per colpa di un provocatore che occupa la presidenza della Camera. Mi c… -

La Procura generale d'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire 7dei Servizi egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione di Giulio. Lo riferisce l'agenzia egiziana Mena che cita una fonte giudiziaria. Per i magistrati del,scrive Mena, "non ci sono abbastanza prove per indagare le persone indicate" e chiedono a Roma di indagare sul "perchésia entrato in Egitto con un visto turistico e non con un visto dedicato per le ricerche accademiche".(Di domenica 2 dicembre 2018)