Regeni | la procura del Cairo chiede di indagare sul visto turistico di Giulio

repubblica

: I genitori di #GiulioRegeni hanno espresso gratitudine per 'il lavoro prezioso e incessante' della procura di Roma.… - amnestyitalia : I genitori di #GiulioRegeni hanno espresso gratitudine per 'il lavoro prezioso e incessante' della procura di Roma.… - lauraboldrini : L’inerzia delle autorità egiziane ha spinto la procura di Roma ad indagare direttamente gli 007 del Cairo Bene ha… - amnestyitalia : #28novembre - La Procura di Roma inizierà indagini per conto proprio su omicidio e torture di #GiulioRegeni. Per p… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Gli inquirenti egiziani rifiutano digli agenti dei servizi segreti per cui procedono i pm di Roma. "Non esiste un registro dei sospettati nel nostro ordinamento". E sollevano dubbi sul perché il ricercatore non avesse uno specifico permesso da studente