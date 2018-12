Realtà virtuale a portata di bambino | con un visore da costruire

Bmw : punta su formazione 4.0 al Digital Lab con Realtà virtuale : Milano, 1 dic., askanews, - Per far fronte ai cambiamenti in corso nel mondo dell'automotive, come lo sviluppo dell'elettrico, della connettività e dell'industria 4.0 nei processi produttivi, anche la formazione ha dovuto mettere a punto nuovi format incentrati sulla ...

I pazienti oncologici tornano in famiglia grazie alla Realtà virtuale. I caregiver guadagnano tempo grazie a un'app multipiattaforma per il ... : iAMGENIUS ci ha permesso di aggregare i piu importanti interlocutori tra rappresentanti di Società scientifiche, Associazioni pazienti e mondo digitale per ripensare la centralità dei pazienti e ...

I migliori visori e occhiali per la Realtà virtuale 2018-2019 con cellulare da inserire. Modelli : Cosa sono i visori per la realtà aumentata e i migliori Modelli disponibili: quali sono, Modelli e caratteristiche tecniche

Beyon the Gate - la startup che punta all’educazione tramite Realtà virtuale e videogiochi si racconta ai nostri microfoni : Alla Milan GamesWeek, in area Indie, abbiamo incontrato Giulia Avogaro del team di Beyond the Gate, startup milanese che sviluppa progetti educativi tramite la realtà virtuale e i videogiochi. Beyond the Castle è un percorso che nasce per raccontare la storia del Castello Sforzesco di Milano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di un arciere o balestriere e partecipare alla difesa delle mura, il tutto all’interno delle strutture ...

Kompany investe nella Realtà virtuale per il calcio : sarà advisor di Rezzil : Il capitano del Manchester City investe nella realtà virtuale applicata al mondo del calcio e dedicata ai club e alle squadre L'articolo Kompany investe nella realtà virtuale per il calcio: sarà advisor di Rezzil è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sapete come la Realtà virtuale rivoluzionerà la medicina? : Il ruolo della VR in psicologia Chi avrebbe potuto immaginare che la psicologia sarebbe stata associata a una nuova tecnologia quando ha cominciato a diventare una scienza in una fase avanzata solo ...

Realtà virtuale : così divertente - per un tempo così breve : La Realtà virtuale viene sempre più utilizzata anche nell'economia e nella ricerca. Purtroppo la VR è ancora lontana dall'essere mainstream. Qual è la ragione di questo? Secondo Palmer Luckey, ...

Immaginaria 360° - arriva nelle scuole il primo progetto di Realtà virtuale sulla qualità dell’aria : Voli su drone, grafiche di animazione, video e foto a 360 gradi. arriva nelle scuole di tutta Italia Immaginaria 360°, il primo progetto di realtà virtuale dedicato alla qualità dell’aria. Realizzato da Ancitel Energia e Ambiente con il contributo di Liquigas, mette la tecnologia al servizio della didattica per sensibilizzare alla salubrità dell’aria: grazie a visori di ultima generazione, gli studenti potranno vivere ...

[L'intervista] Il numero chiuso resta - gli aspiranti medici possono però contare sulla Realtà virtuale : Il sogno di migliaia di giovani di potersi iscrivere liberamente alla facoltà di medicina è durato un paio di ore. Giusto il tempo di imporre lo stop al passo in avanti del ministro dell'Istruzione e ...

YouTube lancia la app per i video in Realtà virtuale su Oculus Go : (Foto: Lorenzo Longhitano) YouTube approda definitivamente nel mondo della realtà virtuale rendendo disponibile la propria piattaforma in una app per i visori Oculus Go. L’applicazione era già disponibile per altri visori per la virtual reality, come il Gear di Samsung, Htc Vive e Playstation Vr. E ora si aggiunge anche Oculus Go, proprietà di Facebook. Da tempo la piattaforma video e il social network stanno collaborando, prima per ...

Oculus : la Realtà virtuale ha un prezzo troppo elevato : Il fondatore di Oculus, Palmer Luckey, ha dichiarato in un post sul suo sito Web che non è il prezzo delle cuffie ad impedire l’adesione di massa alla realtà virtuale, ma piuttosto la mancanza di strategia da parte delle aziende leggi di più...

Telemedicina : in Calabria per 3 medici il consulto virtuale è già Realtà : ... la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo. Il Dott. Edoardo Saladino , chirurgia generale, e il Dott. ...

I Muse si immergono nella Realtà virtuale. "Il nostro rock tra Carpenter e chitarre" : In fondo i Muse sono un universo parallelo. rock band, certo, ma capace di fare i conti con la cultura. Popolari, ovvio, però ciascuno di loro non si spalma su ogni social 24 ore su 24. E anche coraggiosi, se non altro perché continuano a produrre quell'entità storica ormai purtroppo in via di estinzione: i dischi."Dopo tre album con canzoni molto lunghe, addirittura fino a 7/8 minuti, stavolta abbiamo voluto pezzi più brevi", spiega il cantante ...