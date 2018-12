Ray Donovan 6×07: un problema di lealtà

ilnotiziangolo

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ray6×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv con Liev Schreiber andrà in onda su Showtime il 9 dicembre 2018. “The 1-3-2” ci svela che Mac ha ancora molto da rivelare sul suo conto e non possiamo dirci sorpresi a riguardo. La trama di Ray6×07 conferma invece che Bunchy si allontanerà dal padre.Ray6×07 trama e anticipazioni Dove il padre manca, i fratelli corrono. Questo è uno dei segreti dei, utili per la sopravvivenza di tutti i figli di Mickey. Solo Bunchy per ora si è rivelato così pazzo da seguire il padre in ogni sua mossa, anche quella più pericolosa. Anche se non riesce a concepire la manipolazione del genitore, può contare comunque sul supporto dei fratelli. In questo caso saranno Terry e Darryl a prelevarlo e portarlo fino a Boston, alla ricerca delle loro radici di famiglia. Il passato ritorna ...