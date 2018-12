Rai Storia | “I siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO”

L’Amica Geniale : storia - trama - cast e personaggi della fiction su Rai 1 : Arriva su Rai 1 la fiction evento L’Amica Geniale tratto dall’omonimo best seller di Elena Ferrante, in onda per quattro prime serate da martedì 27 novembre 2018. Ecco di seguito storia, trama, cast e personaggi. TUTTO SU #LAMICAGeniale L’Amica Geniale: storia e trama Per la regia di Saverio Costanzo, la serie tv è stata scritta dalla stessa autrice Elena Ferrante insieme a Francesco Piccolo, Laura ...

Once Upon a Deadpool : il tRailer del film che rende omaggio a 'La storia Infinita' : Il Natale sta arrivando e la 20th Century Fox ha deciso di fare un regalo anticipato ad i propri fan, mettendo a disposizione un "piccolo" film in cui due storie radicalmente diverse tra loro trovano un punto di accordo. Deadpool, nel film, rapirà Fred Savage, l'attore che interpretò il piccolo Jimmy ne La storia Infinita, e lo legherà sul suo letto per costringerlo ad ascoltare il proprio racconto. In questa storia, Ryan Reynolds riuscirà a ...

David Hockney è l’artista vivente più costoso della storia : 90 - 3 milioni per “PortRait of an Artist” : David Hockney è l'artista ancora in vita i cui quadri sono i più costosi al mondo. A New York il suo "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" è stato battuto all'asta da Christie's per la cifra record di 90,3 milioni di dollari, corrispondenti a 80 milioni di euro. Sbriciolato il record di Jeff Koons.Continua a leggere

Tutto su Nomad - nuovo Operatore di Rainbow Six Siege : video - armi e storia : Dopo aver svelato Kaid, tutti i dettagli in questo articolo, per Ubisoft è la volta della seconda rivelazione: ecco Nomad, secondo Operatore inedito di Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion. La casa francese ha svelato dettagli sulla storia con un video, oltre ai gadget e armi in dotazione. Chi è Nomad in Rainbow Six Siege Nomad è innanziTutto il primo assalitore in grado di piazzare trappole. Cresciuta in una famiglia benestante, si è ...

Kaid è il nuovo Operatore di Rainbow Six Siege : video - armi e storia : Dopo i leak di ieri ecco che Ubisoft presenta il nuovo difensore di Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion. Si chiama Kaid ed è stato svelato con un video e informazioni sulla sua storia. Inizialmente durante la sua carriera con la Gendarmeria Reale Marocchina, ha dimostrato capacità di leadership naturali che successivamente hanno portato alla sua promozione a capitano. Quando la rinomata Kasbah Sehkra Mania ha richiesto un nuovo ...

SARA E MARTI #LANOSTRASTORIA al via su Rai Gulp : Per una volta ci occupiamo di serie per ragazzi, con una produzione già andata in onda sulla piattaforma Sky e a cui ora potremo assistere sui canali Rai tematici. Ecco il comunicato stampa. Dopo il successo ottenuto su Disney Channel, debutta in chiaro la serie “SARA e MARTI #LANOSTRASTORIA”, in onda tutti i giorni alle ore 18.50 su Rai Gulp a partire da martedì 13 novembre. “SARA e MARTI #LANOSTRASTORIA” è una produzione originale italiana ...

Sara e Marti #LaNostraStoria da domani tutti i giorni su Rai Gulp : Sara e Marti sono due sorelle adolescenti che si trasferiscono dalla grande Londra in un piccolo borgo umbro, ovvero Bevagna, cambiando radicalmente la loro vita. Il trasferimento avviene inoltre in un momento molto delicato della loro vita, ovvero durante l'ultimo anno delle scuole medie inferiori, un periodo particolarmente importante anche perchè si tratta dell'anno in cui sono previsti gli esami. Loro, abituate alla grande frenesia di ...

Diretta/ Civitanova Trento streaming video tv Rai : la lunga storia del match - Serie A1 volley maschile - - IlSussidiario.net : Diretta Civitanova Trento: info streaming video e tv della partita di volley maschile, nella 5giornata della Serie A1 Superlega.

TV - Rai Storia : a “Mare Nostrum” Livorno : “A tutti voi, mercanti di qualsivoglia nazione, concediamo reale, libero e amplissimo salvacondotto e libera facoltà e licenza nella città di Pisa e terra di Livorno”. Con queste parole si aprono i “Privilegi delle Livornine”, le leggi del 1593 con cui il Granduca di Firenze trasforma in breve tempo il piccolo Porto di Livorno in uno dei centri commerciali più floridi e popolosi di tutto il Mediterraneo. Ad attirare mercanti e stranieri da ogni ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - Colombo e Vespucci verso il Nuovo Mondo : Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci nascono entrambi a metà del Quattrocento. Uno a Genova, l’altro a Firenze. Il primo è maggiormente dedito alla navigazione commerciale, il secondo ha una visione più umanistica della vita e delle imprese. Due personaggi raccontati da “Cronache dal Rinascimento”, il programma di Rai Cultura condotto da Cristoforo Gorno, in onda lunedì 5 novembre alle 21.10 su Rai Storia. Colombo si convince della possibilità ...

Rai Storia 31 ottobre 1993 - Muore a Roma Federico Fellini : 31 ottobre 1993 " Muore a Roma Federico Fellini. Nato a Rimini nel 1920, diciottenne inizia a lavorare come disegnatore di vignette alla "Domenica del Corriere". Trasferitosi a Roma con la scusa di ...

TV - Rai Storia : “Mare Nostrum” racconta Taranto - la “città dei due mari” : È la “città dei due mari” per la sua originalissima conformazione, come un 8, con il Mar grande e un bacino più interno, il Mar piccolo: al centro, in una lingua di terra, la “Taranto vecchia”, ferma a più di mezzo secolo fa. È Taranto la protagonista di “Mare Nostrum”, in onda lunedì 29 ottobre alle 22.10 su Rai Storia. È una città strana, una città che ha addirittura due mari. Eppure spesso è stata costretta a dimenticarsene, e a volgere le ...

TV - Rai Storia : “Cronache dal Rinascimento” - scene dal matrimonio Este-Gonzaga : Isabella d’Este è prossima al compimento dei sei anni di età quando, nella primavera del 1480, riceve una proposta di matrimonio. Il pretendente è il quindicenne Francesco II, erede del marchese di Mantova Federico I Gonzaga. Il matrimonio viene celebrato per procura l’11 febbraio 1490 nella cappella ducale di Ferrara. Isabella è chiamata a sfilare per la città su un carro trionfale dipinto da Ercole de Roberti, maestro di Schifanoia. Lo stesso ...

'Maxi - La serie' : da domani su Rai Storia il grande processo alla mafia - trailer - : stata presentata con Federico Cafiero De Raho , procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, , Silvia Calandrelli , direttore Rai Cultura, e il regista Graziano Conversano. Si tratta di 'Maxi La ...