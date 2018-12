Ragazzi down cacciati dalla trattoria a Torino Proprietari | «Non sappiamo come gestirli»

Ragazzi down cacciati da una pizzeria di Torino : “Non sappiamo come gestirli” : La denuncia su Facebook di una mamma di Torino dopo che suo figlio e altri tre amichetti sono stati cacciati da una pizzeria perché "non erano in grado di gestirli": "Questa cosa in tanti anni non mi era mai successa e ci ha provocato un'amarezza incredibile".Continua a leggere

Il ristorante-scuola dei Ragazzi down rischia di fallire : «Senza una nuova sede chiudiamo» : Nel ristorante-scuola lavorano 12 ragazzi down ma, nonostante le ottime recensioni, l’esperienza rischia di fallire per colpa della zona nascosta e poco frequentata

Cos’è il video in cui Rocco Casalino parla di “vecchi” e “Ragazzi down” : Risale a un corso di giornalismo nel 2004 ed è stato molto criticato, ma lui dice che stava provocando gli studenti interpretando un personaggio

No - Rocco Casalino non ha sparlato di “vecchi” - “bambini” e “Ragazzi Down” : (Foto: NurPhoto/Getty Images) La realtà è un po’ più complessa di come appare da uno spezzone di video da 45 secondi pubblicato su YouTube. Anche (o meglio, soprattutto) se a parlare in quel filmato è Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Conte e persona dalle indiscutibili capacità strategiche in ambito comunicativo. Perciò, nonostante in quelle riprese lo si senta pronunciare frasi che paiono discriminatorie verso anziani, ...

Domenica In - Paolo Ruffini da lacrime da Mara Venier : i Ragazzi down che commuovono lo studio : Commozione a Domenica In . Merito di Paolo Ruffini , che si è presentato in studio da Mara Venier con i 5 ragazzi con sindrome Down e un giovane autistico protagonisti del suo ultimo film Up & Down . ...