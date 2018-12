RAFFAELLA CARRÀ Crolla il mito del caschetto biondo | Sono riccia e castana

RAFFAELLA CARRÀ a Che tempo che fa : “La vita è più importante della TV” : Che tempo che fa: Raffaella Carrà torna in televisione con La mia casa è la tua Tornerà in tv a partire dalla fine di marzo 2019 Raffaella Carrà, come ha anticipato qualche giorno fa Davide Maggio. E la cantante del Tuca Tuca stasera, domenica 2 dicembre, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha parlato, più che del suo ritorno in tv, del suo ritorno discografico. Si chiama “Ogni volta che è Natale” il suo nuovo ...

La recensione di Ogni volta che è Natale di RAFFAELLA CARRÀ - tra spensieratezza e sentimento : Raffaella, lei, è ancora tra noi e insiste nel sottolinearlo soprattutto nell'imminenza delle Feste: Ogni volta che è Natale è il suo modo di celebrare tra bollicine e musica una delle ricorrenze più attese dell'anno. 10 tracce sotto il vischio, composte per ammirare addobbi, luci e fiocchi di neve che per tradizione colorano l'immaginario di chiunque sia già proiettato al 25 dicembre. Una scelta non sua, ma della Sony Music, afferma ...

Palinsesti Rai Inverno 2019 : tra le novità 'La mia casa è la tua' con RAFFAELLA Carrà : Dopo tanta attesa, sono finalmente arrivati nella giornata di oggi i Palinsesti invernali Rai per gennaio/marzo 2019. Dopo che il CDA Rai ha ufficializzato i nuovi direttore di rete (Teresa De Santis per Rai 1 e Carlo Freccero per Rai 2), possiamo svelarvi e annunciarvi tutto ciò che vedremo sulle Reti Rai in prima serata nel periodo invernale che va dal 13 gennaio 2019 al 30 marzo 2019. Ovviamente la collocazione dei singoli programmi potrà ...

RAFFAELLA CARRÀ : «Canto il Natale - ma a modo mio» - : Per lavoro ha girato mezzo mondo, ha ancora sfizi da togliersi? «Mi mancano i fiordi norvegesi. Ma le grandi navi non ci passano. Ci vanno quelle piccole, battelli postali. Scomodi, alla mia età , ...

Dal disco di Natale al ritorno in Tv : l’inarrestabile RAFFAELLA Carrà : Raffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràRaffaella CarràÈ tornata e l’accoglienza è di quelle trionfali, da grande star. A tre anni da Forte Forte Forte, il suo ultimo programma su Raiuno (l’anno dopo avrebbe ripreso il suo posto a The Voice of Italy su Raidue), e a cinque da Replay, il suo ultimo album in studio, Raffaella Carrà torna con un nuovo show e un nuovo progetto. Prima ...

RAFFAELLA CARRÀ in prime time su Rai3 con «La mia casa è la tua» : Raffaella Carrà Raffaella Carrà dice addio al varietà ma prepara un nuovo progetto televisivo per Rai3. Nel 2019, la regina del Tuca Tuca debutterà in prime time sulla rete diretta da Stefano Coletta con un programma di interviste intitolato La mia casa è la tua, in onda il giovedì a partire dal 28 marzo prossimo (salvo modifiche al palinsesto). La produzione che vedrà protagonista la Raffa nazionale, e che sarà targata Ballandi Multimedia, è un ...

I Retroscena di Blogo : RAFFAELLA CARRÀ ed il nuovo programma per Rai3 : Torna, come anticipato da queste colonne, in televisione Raffaella Carrà e non ci riferiamo solo alle ospitate nei programmi di Fabio Fazio e Carlo Conti, rispettivamente il Che tempo che fa del 2 dicembre e un Natale d'oro Zecchino il 14 dicembre, ma in un programma tutto suo, stavolta dalle frequenze meno impegnative di Rai3. Raffaella Carrà torna in tv in primavera su Rai3 (Anteprima ...

RAFFAELLA CARRÀ : basta varietà : Raffaella Carrà A 75 anni è ora di dire addio al varietà. Sarebbe una non notizia se non fosse che a congedarsi da lustrini e paillettes è Raffaella Carrà. In un’intervista a Sorrisi, la regina del Tuca Tuca spegne i sogni dei tanti fan che, presi dalla revival-mania, auspicavano per lei un ritorno in grande stile sul piccolo schermo. A domanda precisa, circa un suo possibile nuovo grande show in prima serata, la Raffa nazionale risponde senza ...

RAFFAELLA CARRÀ - arriva una bruttissima notizia per i fan. Cosa è successo : Non si vede in tv dal 2015, ma per il pubblico Raffaella Carrà è sempre… Raffaella Carrà. Ogni aggettivo sarebbe superfluo o poco incisivo quando si parla della regina, del caschetto d’oro che ha fatto la storia della musica e della televisione italiane. E quando è uscita la notizia dell’uscita, in programma il prossimo 30 novembre, dell’album ‘Ogni volta che è Natale’, i fan hanno fatto i salti di gioia. Si tratta del nuovo progetto musicale ...

L’addio di RAFFAELLA CARRÀ - con una dedica speciale agli omosessuali con l'ultimo album : Raffaella Carrà è da sempre protagonista indiscussa del piccolo schermo italiano: personaggio amatissimo, noto per i suoi show televisivi, ma anche per le sue canzoni. Raffaella ha di fatto segnato la storia della TV italiana di oggi. Recentemente ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo schermo televisivo e in molti hanno sperato in un suo ritorno. Adesso l’annuncio ufficiale, destinato a deludere i suoi fan: Raffaella ha deciso di non ...