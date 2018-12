Quota 100 è una vera e propria beffa che lascia intatta la Fornero Il

Pensioni - con Quota 100 taglio sino al 25 - 4% rispetto a oggi : Il centro studi della Cisl ha pubblicato sul nuovo numero del 'Barometro' un nuovo studio su quota 100. 'Questa - osserva la Cisl - è una risposta positiva alla richiesta di flessibilità, ma risponde ...

Inps - Quota 100 : 'riscatto flessibile' della laurea ai fini pensionistici : Chi vorrà riscattare la propria laurea potrà farlo versando dei soldi all’Inps con la massima flessibilità. L’unico svantaggio in tutta questa operazione consisterà nel fatto che l’assegno pensionistico sarà leggermente più basso. Queste, in breve, le misure contenute nella nuova riforma Quota 100 in via di definizione. Inps, riscatto meno oneroso degli anni di università per andare prima in pensione Stiamo parlando dei lavoratori che sono ...

Pensioni - Quota 100 e flessibilità in LdB 2019 : Governo verso compromesso : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 1 dicembre 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione dal Governo in merito alla trattativa con l'Unione Europea. Dall'esecutivo giallo - verde si registra infatti un'apertura rispetto al confronto sui conti pubblici, a patto però di preservare le misure di flessibilità previdenziale e di welfare. Mentre per l'avvio delle misure si conferma l'inserimento all'interno della legge di bilancio e ...

Pensioni - Quota 100 ha la data di scadenza? : Sui tempi della pensione con quota 100, a oggi, nero su bianco non c'è nulla. Il meccanismo verso il quale il governo...

Manovra - servono sette miliardi : slittano a giugno reddito e Quota 100? Palazzo Chigi smentisce : La cifra sarebbe stata elaborata dai tecnici del governo ma Di Maio e Salvini rilanciano: i due provvedimenti "in primavera"

Quota 100 : norma-ponte fino al 2021 - poi 41 anni per tutti : Il “pacchetto pensioni” da tradurre in un emendamento alla manovra è pronto. E poggia su Quota 100 in versione ponte per i prossimi tre anni in vista dell’introduzione, dal 2022-23, di Quota 41 per tutti. Le misure definitive prevedono anche una proroga di “opzione donna” per un anno (e non più tre), così come per l’Ape sociale...

Manovra : Pallini (M5S) - Quota 100 e reddito cittadinanza non si toccano : Roma, 30 nov. (Labitalia) - “Stiamo cercando di rimodulare qualcosa, lavorando su alcuni emendame[...]

Quota 100 per 3 anni. Poi si esce con 41 di contributi : Sull'argomento, Salvini sottolineato che la prospettiva è triennale per l'impostazione stessa del Documento di economia e finanza , Def, e della manovra, due documenti che disegnano uno scenario per ...

Manovra - per accontentare l'Ue Quota 100 e reddito di cittadinanza slittano a giugno? : Servono 7 miliardi di euro per evitare la procedura d'infrazione dell'Ue. A questa somma sono giunti i tecnici al lavoro per "rimodulare" la legge di bilancio. Bruxelles chiede a Roma di garantire un ...

Pensioni - assegno prosciugato per chi sceglie la Quota 100 : i dati e le tabelle : L'uscita dal lavoro con il nuovo meccanismo, invece che con il requisito anagrafico attualmente previsto, sarà sconveniente...

Salvini : “Prime uscite con Quota 100 a febbraio - ma l’obiettivo finale è quota 41” : quota 100 per le pensioni «parte da febbraio». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, intervistato da Maria Latella a Sky Tg24. «Ho chiesto che entro febbraio ci possano essere le prime uscite», ha aggiunto. Salvini ha ribadito che sia il reddito di cittadinanza che l’avvio del superamento della Fornero «sono in manovra e sar...

Salvini adesso accelera : "Quota 100 a febbraio Il reddito in primavera" : Matteo Salvini non molla. Quota 100 come ha annunciato più volte partirà da febbraio. Quella del vicepremier è una posizione ferma che difficilmente cambierà con l'evolversi della battaglia in Europa sulla manovra. Il ministro degli Interni su questo punto è stato molto chiaro: "Parte da febbraio. Ho chiesto che entro febbraio ci possano essere le prime uscite". Il vicepremier dunque lancia un messaggio chiaro e ribadisce il pacchetto pensioni: ...